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  4. Amarnath, Vaishno Devi Yatras To Be Temporarily Suspended From July 19 Amid Weather Forecast
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 19 July 2026 (11:28 IST)

అమర్నాథ్ భక్తులకు షాకింగ్ న్యూస్ - తాత్కాలికంగా యాత్ర నిలిపివేత

amarnath yatra
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 19 Jul 2026 (11:28 IST)
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జమ్నూకాశ్మీర్‌లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. దీంతో అమర్నాథ్ యాత్రతో పాటు వైష్ణోదేవి యాత్రలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తున్నట్లు శ్రీ అమర్నాథ్ జీ పుణ్యక్షేత్రం బోర్డు, స్థానిక యంత్రాంగం ప్రకటించాయి. యాత్రికుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ ముందుజాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. జులై 19 నుంచి పహల్గామ్, బల్తాల్ రెండు మార్గాల్లోనూ యాత్రను నిలిపివేస్తున్నట్లు తెలిపారు.
 
భారత వాతావరణ శాఖ జారీ చేసిన నివేదికల ప్రకారం, జులై 19 నుంచి 23 వరకు జమ్మూకాశ్మీర్‌లోని పలు జిల్లాల్లో ఉరుములతో కూడిన భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల ఆకస్మిక వరదలు సంభవించే ప్రమాదంతో పాటు, కొండచరియలు విరిగిపడటం, నదుల్లో నీటిమట్టం పెరగడం వంటి ముప్పు పొంచి ఉందని అధికారులు హెచ్చరించారు. ఈ పరిణామాల దృష్ట్యా యాత్రను తాత్కాలికంగా నిలిపివేయాలని నిర్ణయించారు.
 
ఈ ఆదేశాల మేరకు బల్తాల్, నున్విన్/చందన్ వాడీ బేస్ క్యాంపుల వద్ద ఉన్న యాత్రికులను ముందుకు వెళ్లవద్దని అధికారులు సూచించారు. వాతావరణ పరిస్థితులు మెరుగుపడిన తర్వాత, మార్గాల భద్రతను క్షుణ్ణంగా సమీక్షించి యాత్ర పునఃప్రారంభంపై తదుపరి ప్రకటన చేస్తామని స్పష్టం  చేశారు. ఇదే తరహా వాతావరణ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో వైష్ణోదేవి యాత్రను కూడా తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు.
 
ఈ ఏడాది 57 రోజుల పాటు సాగనున్న అమర్నాథ్ యాత్రలో ఇప్పటివరకు 3.7 లక్షల మందికి పైగా భక్తులు పవిత్ర గుహను దర్శించుకున్నారు. షెడ్యూల్ ప్రకారం ఈ యాత్ర ఆగస్టు 28న ముగియనుంది. భక్తుల సౌకర్యార్థం బేస్ క్యాంపుల వద్ద భద్రతా, వైద్య బృందాలు నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉన్నాయని అధికారులు తెలిపారు.
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి

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