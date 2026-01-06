నోబెల్ గ్రహీత అమర్త్యసేన్కు 'సర్' నోటీసులు
ప్రతిష్టాత్మక నోబెల్ బహుమతి గ్రహీత అమర్త్యసేన్కు భారత ఎన్నికల సంఘం నోటీసు జారీచేసింది. ఓటర్ల జాబితా ప్రక్షాళన కోసం ఎన్నికల సంఘం ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణను చేపట్టిన విషయం తెల్సిందే. ఇందుకోసం అమర్త్యసేన్కు ఈసీ నోటీసులు పంపించి, విచారణకు హాజరుకావాలంటూ నోటీసులు ఇచ్చింది. ఇది తీవ్ర వివాదాస్పదమైంది.
ఈ అంశంలో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘ తీరును వెస్ట్ బెంగాల్ తృణమూల్ కాంగ్రెస్ నేత అభిషేక్ బెనర్జీ తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. నోబెల్ బహుమతి గ్రహీత అమర్త్యసేన్కు ఇదంతా బెంగాల్ ప్రజలను లక్ష్యంగా చేసుకోవడమేనని దుయ్యబట్టారు. ఇప్పటికే టీమిండియా పేసర్ మహమ్మద్ షమి, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ, నటుడు దేవ్కు కూడా ఈసీ నోటీసులు ఇవ్వడాన్ని ఆయన ప్రస్తావించారు.
'ఇది తీవ్ర విచారకరం. వారు అమర్త్యసేన్కు నోటీసులు పంపారు. ఆయన ఒక నోబెల్ గ్రహీత. దేశం గర్వించదగ్గ ఆయనను విచారణకు ఎలా పిలుస్తారు? ప్రపంచకప్లో దేశం తరపున ఆడిన షమికి, ప్రముఖ నటుడు దేవ్కు వారు నోటీసులు పంపారు. ఇది వేధింపుల కిందికే వస్తుంది. ఎస్ఐఆర్ పేరుతో బెంగాల్ ప్రజలను భాజపా - ఈసీ లక్ష్యంగా చేసుకున్నాయి' అని అభిషేక్ ఆరోపణలు చేశారు. అయితే వ్యాఖ్యలపై ఎన్నికల సంఘం నుంచి అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.
ఈ ఎస్ఐఆర్ను కాంగ్రెస్, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ సహా ఇతర విపక్షాలు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. తీవ్ర అవకతవకలతో ఎస్ఐఆర్ను ఈసీ కొనసాగిస్తోందని ఇప్పటికే పశ్చిమబెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ.. ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్కు లేఖలు కూడా రాశారు. తాజాగా ఇదే అంశంపై తృణమూల్ ఎంపీ డెరెక్ ఓబ్రియన్ సుప్రీం కోర్టును ఆశ్రయించారు.