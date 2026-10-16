తప్పులపై చర్యకు ఈసీ సన్నద్ధం : 'సర్' లోపాలను సరిదిద్దేందుకు స్పెమ్మరీ రివిజన్
ఓటర్ల జాబితాలో ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ సర్వే (ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియపై దేశ వ్యాప్తంగా అనేక ఆరోపణలు వచ్చాయి. సర్ పేరుతో కోట్లాది మంది ఓటర్ల పేర్లను కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా తొలగించిందంటూ విపక్ష నేతలు ఆరోపిస్తూ, గత కొన్ని రోజులుగా ఆందోళనలు చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సర్లో దొర్లిన తప్పులను సరిదిద్దేందుకు ఎన్నికల సంఘం సిద్ధమైంది. ఇందులోభాగంగా, స్పెషల్ సమ్మరీ రివిజన్ (ఎస్ఎస్ఆర్) చేపట్టాలని నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు గురువారం ఆదేశాలు జారీచేసింది. కొత్తగా ఓటు హక్కు పొందే యువతతో పాటు సాంకేతిక కారణాల వల్ల జాబితాలో పేర్లు నమోదు కాని వారిని చేర్చేందుకు ఈ ప్రక్రియ దోహదపడుతుందని ఈసీ అధికారులు పేర్కొన్నారు.
ముఖ్యంగా, వెస్ట్ బెంగాల్, ఉత్తరప్రదేశ్, పంజాబ్, బీహార్, తమిళనాడు వంటి కీలక రాష్ట్రాలు ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి. 2027 జనవరి 1వ తేదీని అర్హత తేదీగా ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయించింది. తాజా షెడ్యూల్ ప్రకారం, నవంబర్ 12న ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాను ప్రచురించి, అభ్యంతరాల స్వీకరణ అనంతరం 2027 జనవరి 4న తుది జాబితాను విడుదల చేస్తారు. కాగా, 2027 ఫిబ్రవరి నాటికి ఉత్తరప్రదేశ్, పంజాబ్ రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న తరుణంలో ఈ ప్రక్రియ ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
'సర్' ప్రక్రియలో భాగంగా భారీస్థాయిలో ఓటర్ల పేర్లను తొలగించడంపై ప్రతిపక్షాలు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా, ఫారం-6తో పాటు ఓటర్లు ఒక అదనపు డిక్లరేషన్ సమర్పించాలన్న నిబంధన వివాదానికి కేంద్ర బిందువుగా మారింది. సుమారు 20 ఏళ్ల క్రితం జరిగిన 'సర్' వివరాలతో ప్రస్తుత దరఖాస్తుదారుల తల్లిదండ్రుల వివరాలను అనుసంధానం చేయాలని కోడాన్ని ప్రతిపక్షాలు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాయి.
ఈ నిబంధనలు అసంబద్ధంగా ఉన్నాయని, ఓటర్లను ఇబ్బందులకు గురిచేసేలా ఉన్నాయని ఆరోపిస్తున్నాయి. ఈ వివాదం నేపథ్యంలో 'ఇండియా' కూటమి పార్టీలు, కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) వంటి యువజన సంఘాలు ఢిల్లీలో నిరసనలు చేపట్టాయి. తక్షణమే చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ను పదవి నుంచి తొలగించాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్న విషయం తెల్సిందే.