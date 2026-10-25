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  4. Amid rising tension in Maharashtra's ruling Mahayuti alliance over an audio clip released by Maratha quota activist Manoj Jarange-Patil
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 25 October 2026 (10:29 IST)

మహారాష్ట్ర అధికార కూటమిలో ఆడియో క్లిప్ కలకలం

fadnavis - eknath
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 25 Oct 2026 (10:29 IST)
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ఆడియో క్లిప్ ఒకటి మహారాష్ట్ర అధికార కూటమిలో కలకలం సృష్టిస్తోంది. మరాఠా రిజర్వేషన్ల ఉద్యమ నేత మనోజ్ జారంగే పాటిలు, భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ) నుంచి రూ.500 కోట్లు అందినట్లు ఆరోపణలు రావడంతో మిత్రపక్షాలైన బీజేపీ, ఏక్‌నాథ్ షిండే వర్గం శివసేన మధ్య మాటల యుద్ధం మొదలైంది. ఈ డబ్బును ఉప ముఖ్యమంత్రి ఏక్ నాథ్ షిండే కుమారుడైన ఎంపీ శ్రీకాంత్ షిండే ద్వారా చేరవేశారని ఆ ఆడియోలో ఉండటం వివాదాన్ని మరింత రాజేసింది.
 
ఇటీవల జాల్నాలో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో మనోజ్ జారంగే పాటిల్ ఈ ఆడియో క్లిప్‌ను బహిర్గతం చేశారు. అందులో గుర్తు తెలియని మహిళ మాట్లాడుతూ 'శివసేన ఎంపీ శ్రీకాంత్ షిండే ద్వారా బీజేపీ పంపిన రూ.500 కోట్లు ఆయనకు అందాయి' అని పేర్కొంది. అయితే, దీనిని జారంగే ఖండించారు. తాను ఎలాంటి డబ్బు తీసుకోలేదని స్పష్టం చేశారు. తననుగానీ, మరాఠా ఉద్యమాన్నిగానీ అప్రతిష్ఠపాలు చేసేందుకే ఈ క్లిప్ సృష్టించారని ఆరోపించారు. ఈ ఆడియో క్లిప్ ప్రామాణికత ఇంకా నిర్ధారణ కాలేదు.
 
ఈ ఆరోపణలను ఏక్‌నాథ్ షిండే, శ్రీకాంత్ షిండే తీవ్రంగా ఖండించారు. "నేను 500 కోట్లు ఇవ్వలేదు, తీసుకోలేదు" అని ఉప ముఖ్యమంత్రి తేల్చిచెప్పారు. మరోవైపు, శ్రీకాంత్ షిండే వ్యంగ్యంగా స్పందిస్తూ.. అంత పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు ఎక్కడుందో తానే వెతుకుతున్నానని, అంత భారీ నగదును తరలించడం ఎంత కష్టమో ఆలోచించాలని అన్నారు.
 
ఈ వివాదం మరో మలుపు తీసుకుంది. శివసేన సీనియర్ నేత రామోస్ కదమ్ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి ఏక్‌నాథ్ షిండేను రాజకీయంగా దెబ్బతీసేందుకు బీజేపీలోని కొందరు కుట్ర పన్నుతున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. బీజేపీ ఎమ్మెల్సీలు ప్రవీణ్ దారేకర్, ప్రసాద్ లాడ్‌లను ప్రస్తావిస్తూ, జారంగే పాటిల్‌తో లాడ్ ఉన్న ఫొటోలను ప్రదర్శించారు. అయితే, బీజేపీ నేతలు ఈ ఆరోపణలను ఖండించారు. 
 
వివాదం ముదరడంతో శివసేన ప్రతినిధి బృందం ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్‌ను కలిసింది. అనంతరం, ఫడ్నవీస్ ఈ ఆడియో క్లిప్‌పై ఫోరెన్సిక్ విచారణకు ఆదేశించారు. మరోవైపు, ఈ వ్యవహారంపై దర్యాప్తు జరపాలని కోరుతూ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాలకు శివసేన లేఖ రాసింది. ప్రస్తుతం ఇరుపక్షాల నేతలు వివాదాన్ని చల్లార్చే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నప్పటికీ, ఈ ఘటన మహాయుతి కూటమిలోని అంతర్గత విభేదాలను మరోసారి బయటపెట్టింది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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