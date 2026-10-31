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  4. Amit Shah Special Offer To INDIA Bloc Before Gyanesh Kumar's Public Impeachment
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Saturday, 31 October 2026 (11:02 IST)

సీఈసీపై ప్రజా అభిశంసన - దమ్ముంటే చర్చకు రమ్మన్న అమిత్ షా

amit shah
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sat, 31 Oct 2026 (11:02 IST)
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ప్రత్యేక సమగ్ర సర్వే (సర్)తో పాటు ఓటర్ల జాబితా వివాదంపై పార్లమెంటులో ప్రత్యేక సమావేశం ఏర్పాటు చేసి చర్చిద్దామని, దమ్ముంటే చర్చకు రావాలని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ప్రతిపక్షాలకు సవాల్ విసిరారు. ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేశ్ కుమార్‌పై ఇండియా కూటమి ‘పబ్లిక్ ఇంపీచ్మెంట్' (ప్రజా అభిశంసన) కార్యక్రమం నిర్వహించ తలపెట్టిన తరుణంలో షా ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడం గమనార్హం. 
 
యూపీ రాజధాని లక్నోలో జరిగిన ఉత్తరప్రదేశ్ బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశంలో అమిత్ షా మాట్లాడారు. "రాహుల్ గాంధీ, అఖిలేష్ యాదవ్‌లకు నేను ఇక్కడి నుంచే సవాల్ విసురుతున్నా. ఈ అంశంపై పార్లమెంటులో చర్చకు బీజేపీ పూర్తి సిద్ధంగా ఉంది. దాచుకోవడానికి మాకేమీ లేదు" అని షా స్పష్టం చేశారు. 
 
పార్లమెంట్‌ను సజావుగా నడవనీయకుండా రచ్చ చేస్తూ, వీధుల్లో నిరసనలు చేయడానికి ప్రతిపక్షాలు ఇష్టపడుతున్నాయని ఆయన విమర్శించారు. హర్యానా, మహారాష్ట్ర సహా పలు రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ గెలిచిన తర్వాత, ఓటమిని తట్టుకోలేక ప్రతిపక్షాలు అంపర్‌పైనే ఆరోపణలు చేస్తున్నాయని ఎద్దేవా చేశారు.
 
మరోవైపు, సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్‌పై ప్రతీకాత్మక 'ప్రజా అభిశంసన' కార్యక్రమాన్ని ఇండియా కూటమి ఈరోజు (శనివారం) నిర్వహిస్తోంది. వాస్తవానికి శుక్రవారం జరగాల్సి ఉన్నా, ఢిల్లీలో వర్షం కారణంగా ఇది శనివారానికి వాయిదా పడింది. కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే నివాసంలో జరగనున్న ఈ కార్యక్రమానికి లోక్‌సభ మాజీ స్పీకర్ మీరా కుమార్ అధ్యక్షత వహించనున్నారు. ఖర్గే అభిశంసన తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టనుండగా, రాహుల్ గాంధీ ముగింపు ప్రసంగం చేస్తారు. 
 
స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ (ఎస్ఐఆర్) పేరుతో దేశవ్యాప్తంగా ఓటర్ల జాబితా నుంచి సుమారు 13 కోట్ల పేర్లను తొలగించారని ప్రతిపక్షాలు తీవ్రంగా ఆరోపిస్తున్నాయి. ఇది 'ఓట్ల దొంగతనమే' అని విమర్శిస్తూ, సీఈసీ తక్షణమే రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. గతంలో సీఈసీపై అధికారికంగా ఇచ్చిన అభిశంసన నోటీసులను పార్లమెంట్ ఉభయ సభల స్పీకర్లు తిరస్కరించిన విషయం తెలిసిందే.
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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