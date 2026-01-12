కిటికీ నుంచి దూరి 34 ఏళ్ల టెక్కీపై 18 ఏళ్ల యువకుడు అత్యాచార యత్నం, ప్రతిఘటించడంతో నిప్పు
ఎప్పట్నుంచో పక్కింట్లో నివాసం వుంటున్న 34 ఏళ్ల టెక్కీపై 18 ఏళ్ల యువకుడు కన్నేసాడు. ఆ మహిళ ఒంటరిగా వుండటాన్ని గమనించిన కామాంధ యువకుడు ఆమె ఇంటి కిటికి నుంచి లోపలకి దూరాడు. ఆమెపై అత్యాచార యత్నం చేసాడు. ఆమె తీవ్రంగా ప్రతిఘటించడంతో ముఖంపై దిండుతో అదిమిపెట్టి ఊపిరాడకుండా చేసాడు. దీనితో ఆమె స్పృహ కోల్పోయింది. ఆమె చనిపోయిందని భావించిన ఆ కామాంధుడు బెడ్రూంలోని దుస్తులకు నిప్పంటించి కిటికి నుంచి దూకి పరారయ్యాడు. ఐతే తొలుత ఆ మహిళ అగ్నిప్రమాదంలో చనిపోయిందనుకున్నారు. పోలీసులు ఎంట్రీ ఇవ్వడంతో వాస్తవం బైటపడింది.
పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. మంగుళూరుకి చెందిన 34 ఏళ్ల యువతి తన స్నేహితుడితో కలిసి రామమూర్తి నగరులో వుంటోంది. పండుగ శెలవులు కావడంతో ఆమె స్నేహితుడు ఊరికి వెళ్లాడు. జనవరి 3న రాత్రి 9 గంటల సమయంలో ఆమె పక్కింట్లో వుంటున్న 18 ఏళ్ల కర్నాల్ కురై అనే యువకుడు కిటికి ద్వారా ఇంట్లోకి ప్రవేశించాడు. ఆమెపై అత్యాచార యత్నం చేసాడు. మహిళ ప్రతిఘటించడంతో ఆమెకి ఊపిరాడకుండా దిండుతో అదిమిపెట్టాడు. ఆమె స్పృహ కోల్పోవడంతో ఇంట్లో ఆమె దుస్తులకు నిప్పు పెట్టి పరారయ్యాడు.
ఆమె గది నుంచి మంటలు రావడంతో ఆ మహిళ అగ్నిప్రమాదానికి గురైందని భావించి ఇరుగుపొరుగువారు రక్షించే ప్రయత్నం చేసారు. కానీ గదిలోనే ఆమె పూర్తిగా దహనమైంది. పోలీసులు తొలుత అనుమానస్పద కేసుగా నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేయగా అసలు నిజం బైటపడింది. నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసారు.