పిజ్జా, బర్గర్ తిని ఇంటర్ విద్యార్థిని మృతి, ప్రేవుల్లో ఇరుక్కుపోయి...
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రం లోని అమ్రోహాలో ఇంటర్ చదువుతున్న 16 ఏళ్ల విద్యార్థిని ఫాస్ట్ ఫుడ్ తిన్న తర్వాత మరణించింది. ఫాస్ట్ ఫుడ్ అధికంగా తీసుకోవడం వల్ల ఆమె ప్రేవుల్లో వాటికి చెందిన పదార్థాలు ఇరుక్కుపోయి జీర్ణవ్యవస్థ పూర్తిగా దెబ్బతిన్నదని వైద్యులు నిర్ధారించారు. అహానా చిన్నప్పటి నుంచి ఫాస్ట్ ఫుడ్ ప్రియురాలు. ఆమె చౌ మెయిన్, మ్యాగీ, పిజ్జా, బర్గర్లు వంటి ఫాస్ట్ ఫుడ్ పదార్థాలను ఎక్కువగా తినేదని ఆమె కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు.
ఆమెకు శస్త్రచికిత్స జరిగింది, కానీ ఆమెను కాపాడలేకపోయారు. చిన్నప్పటి నుంచి అహానా ఇంట్లో వండిన ఆహారానికి బదులుగా చౌ మెయిన్, పిజ్జా, బర్గర్లు తినేదని కుటుంబ సభ్యులు చెబుతున్నారు. ఇదే ఆమె మరణానికి కారణమైంది.
ఆమె కడుపు నుండి 7 లీటర్ల నీరు తీసారు
నవంబర్ 28న, అహానా ఆరోగ్యం అకస్మాత్తుగా క్షీణించింది. ఆమెకు తీవ్రమైన కడుపు నొప్పి మొదలైంది. ఆమె కుటుంబం వెంటనే ఆమెను ఆసుపత్రికి తరలించారు. అమ్రోహాలో చికిత్స ఉపశమనం కలిగించకపోవడంతో, వారు ఆమెను మొరాదాబాద్కు తీసుకెళ్లారు. ఆమె ప్రేగులు దెబ్బతిన్నాయని, ఆమె కడుపు నీటితో నిండిపోయిందని దర్యాప్తులో తేలింది. తరువాత, డాక్టర్ రియాజ్ ఆమెకు మొరాదాబాద్లో ఆపరేషన్ చేశారు. ఆమె కడుపు నుండి ఏడు లీటర్ల ద్రవాన్ని తొలగించారు. ఆమె పరిస్థితి కొంత మెరుగుపడిన తర్వాత, అహానా మామ సాజిద్ ఖాన్ ఆమెను ఢిల్లీకి తీసుకెళ్లారు.
ఆపరేషన్ తర్వాత ఆమె పరిస్థితి మళ్ళీ క్షీణించింది: ఆమె ప్రేగులు ఒకదానికొకటి ఇరుక్కుపోయి, వాటిలో రంధ్రం ఏర్పడిందని వైద్యులు ధృవీకరించారు. ఆమె ప్రేగులు దెబ్బతినడానికి ఆమె ఫాస్ట్ ఫుడ్ తినడం కారణమని వారు తెలిపారు. ఆసుపత్రిలో చేరిన అహానాకు డిసెంబర్ 3వ తేదీ రాత్రి విజయవంతమైన ఆపరేషన్ జరిగింది. పది రోజుల తర్వాత, ఆమె ఆసుపత్రి నుండి డిశ్చార్జ్ అయింది. అయితే, అహానా బలహీనపడుతూనే ఉంది. నాలుగు రోజుల క్రితం, ఆమె ఆరోగ్యం మళ్ళీ క్షీణించింది. దీని తరువాత, ఆమె కుటుంబం ఆమెను ఢిల్లీలోని ఎయిమ్స్లో చేర్చింది.
మరణంతో షాక్లో ఉన్న కుటుంబం: అహానా ఆరోగ్యం కొంత మెరుగుపడిందని, ఆమె నడవడం కూడా ప్రారంభించింది. అయితే గత ఆదివారం రాత్రి, అహానా ఆరోగ్యం అకస్మాత్తుగా క్షీణించి, ఆమె గుండె ఆగిపోయి మరణించింది. అహానా మామ గుల్జార్ ఖాన్, అలియాస్ గుడ్డు, వైద్యులు ఆమె ప్రేగులు దెబ్బతిన్నందుకు ఫాస్ట్ ఫుడ్ తినడం కారణమని చెప్పారు. అహానా కుటుంబ సభ్యులు ఆమె మరణంతో శోకంతో విలపించారు.