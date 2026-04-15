లిఫ్ట్ వచ్చిందని లోపల అడుగుపెట్టాడు, 3 అంతస్తుల నుంచి కింద పడి స్పాట్ డెడ్, వీడియో
ఇటీవలి కాలంలో లిఫ్ట్ ప్రమాదాలు ఎక్కువవుతున్నాయి. సాంకేతిక సమస్యల కారణంగా ఇవి జరుగుతున్నాయి. గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని వాపిలో విషాదకర సంఘటన చోటుచేసుకున్నది. లిఫ్ట్ వచ్చిందనుకుని డోర్ తెరిచి అందులో అడుగు వేసిన వృద్ధుడు జారిపడి అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో షేర్ అవుతోంది.
వీడియోలో కనబడుతున్న దృశ్యాలను చూస్తే... ఓ వృద్ధుడు బ్యాగులు తీసుకుని లిఫ్ట్ వద్దకు వచ్చాడు. అక్కడ కొంచెం చీకటిగా అనిపిస్తోంది. లిఫ్ట్ డోర్ ఓపెన్ చేసి బ్యాగులు తీసుకుని వచ్చాడు. ఐతే సాంకేతిక కారణాల వల్ల లిఫ్ట్ పైకి రాలేదు. ఐతే లిఫ్ట్ వచ్చేసిందనుకున్న వృద్ధుడు అందులో కాలు వేసాడు. దాంతో అక్కడ నుంచి జారిపడి అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. ఈ విషయాన్ని ఎవరూ గమనించలేదు. దుర్వాసన వస్తుండటంతో సీసీటీవీ దృశ్యాలను పరిశీలించగా ఈ విషయం బైటపడింది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకున్నారు.