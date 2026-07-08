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భార్య కళ్లెదుటే ప్రియురాలితో కలిసి భర్త ఆత్మహత్యాయత్నం
రైలు ప్రయాణంలో భార్య కళ్లెదుటే భర్తతో పాటు అతని ప్రియురాలు ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డారు. భర్తను, అతని ప్రియురాలిని కోయంబత్తూరు నుంచి రైలులో తీసుకొస్తుండగా ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని శ్రీకాకుళం జిల్లా ఛప్రా గ్రామానికి చెందిన శిరీశ్కుమార్ (34), సులోచన దంపతులు. వీరికి ఇద్దరు పిల్లలు. శిరీశ్ ఆటో నడుపుతాడు. ఇతడికి ఛప్రా గ్రామంలోనే ఓ వివాహిత (34)తో పరిచయం ఏర్పడింది. భర్త అనారోగ్యంతో బాధపడుతుండటంతో ఆ వివాహిత పిల్లలతో కలిసి హైదరాబాద్ మూసాపేటలోని సోదరి ఇంట్లో నివాసముంటోంది. తరచూ ఈమెను కలిసేందుకు శిరీశ్కుమార్ శ్రీకాకుళం నుంచి మూసాపేటకు వచ్చి పోతుండేవాడు.
ఈ క్రమంలో నెలరోజుల కిందట వీరిద్దరూ మాయమయ్యారు. తన భర్త ప్రియురాలితో వెళ్లిపోయినట్లు నిర్ధారించుకున్న సులోచన.. కోయంబత్తూరులో వీరు నివాసముంటున్నారని తెలుసుకుని బంధువులతో కలిసి అక్కడకు వెళ్లారు. ఇద్దరినీ గుర్తించి వారిని తీసుకుని సోమవారం మధ్యాహ్నం శబరి ఎక్స్ప్రెస్లో హైదరాబాద్కు బయలుదేరారు.
మంగళవారం ఉదయం 11 గంటలకు రైలు చర్లపల్లి సమీపంలోకి రాగానే శిరీశ్కుమార్, అతడి ప్రియురాలు బాత్రూంకు వెళ్లి గడ్డి మందు ద్రావణాన్ని తాగారు. వెంటనే సులోచన తోటి ప్రయాణికుల సహాయంతో సికింద్రాబాద్ ఆర్పీఎఫ్ పోలీసులకు సమాచారమందించగా.. అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న ఇద్దరినీ గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఇద్దరి పరిస్థితీ విషమంగా ఉన్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు.
ప్రదీప్, మమిత లవ్వులో వున్నారా? పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారట!
డూడ్ చిత్రం సాధించిన వాణిజ్య విజయంతో, ప్రదీప్ రంగనాథన్, మమితా బైజు పీఆర్ఎస్ఓ1 అనే తాత్కాలిక శీర్షికతో రూపొందుతున్న కొత్త చిత్రం కోసం మళ్లీ జతకడుతున్నారు. ఈసారి, ప్రదీప్ రంగనాథన్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తుండగా, మహిళా ప్రధానాంశంతో సాగే ఈ చిత్రంలో మమితా బైజు ప్రధాన పాత్ర పోషించనున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రకటన వీడియో ఇటీవల విడుదలై సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయ్యింది. డూడ్ తర్వాత వీరిద్దరూ వరుసగా కలిసి పనిచేస్తుండటంపై అభిమానుల మధ్య అనేక చర్చలు మొదలయ్యాయి.
Victory Venkatesh :అనిల్ రావిపూడి చిత్రం షూటింగ్లో జాయిన్ అయిన విక్టరీ వెంకటేష్
విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కల్యాణ్ రామ్, బ్లాక్బస్టర్ దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న చిత్రం గురించి తెలిసిందే. 'షైన్ స్క్రీన్స్' బ్యానర్పై సాహు గారపాటి భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, శ్రీమతి అర్చన, జీ స్టూడియోస్ సమర్పిస్తున్నాయి. కల్యాణ్ రామ్ పుట్టినరోజున విడుదలైన ఆయన 'ఫస్ట్-లుక్' పోస్టర్కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది.