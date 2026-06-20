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ఇద్దరు మగాళ్లు పెళ్లి చేసుకున్నారు.. ఎందుకో తెలుసా?
ఒడిశాల్లో ఇద్దరు మగాళ్లు వివాహం చేసుకున్నారు. కలియుగంలో వింత ఘటనలు జరుగుతాయనేందుకు ఈ ఘటనే నిదర్శనం. అయితే ఈ వివాహం వారిద్దరూ కలిసి జీవించడం కోసం కాదు. వర్షాలు పడాలనే ఒక తంతు కోసం ఇద్దరు మగాళ్లకు ఆ ఊరి పెద్దలు వివాహం చేసి పెట్టారు.
Men Wedding
ప్రస్తుతం ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు నెట్టింట వైరల్ అయ్యింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. జాజ్పూర్ జిల్లాలోని గంహారియా గ్రామంలో ఎండలు దంచికొడుతున్నాయి. రుతు పవనాలు ప్రారంభమైనా వర్షాలు పడకపోవటంతో జనం అల్లాడిపోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే శతాబ్దాలుగా ఆ ఊరి జనం పాటిస్తున్న సంప్రదాయం తెరపైకి వచ్చింది. ఊరిలో వర్షాలు పడాలంటే అందిర బిబాహ జరిపించాలని పెద్ద నిశ్చయించారు.
అందిర బిబాహలో భాగంగా ఇద్దరు మగాళ్లకు పెళ్లి చేస్తారు. ఈ వివాహం చేసుకున్న ఈ జంట ఒకరోజు కలిసి వుంటుంది. తర్వాత ఇద్దరూ ఎవరి దారిన వారు వెళ్లిపోతారు. ఇలా మగాళ్లకు పెళ్లి చేయటం వల్ల వర్షాలు పడతాయని ఆ గ్రామ ప్రజల నమ్మకం.
అందిర బిబాహ కోసం 29 ఏళ్ల జతిన్ కతువా, 27 ఏళ్ల కలాండి నాయక్ ముందుకు వచ్చారు. ఈ వివాహం కోసం ఇద్దరూ పెళ్లి దుస్తులతో అందంగా ముస్తాబయ్యారు. ఆపై సిద్ధేశ్వరి గుడి దగ్గర ఈ వివాహం జరిగింది. ఈ వివాహానికి గ్రామస్తులు హాజరయ్యారు. పెళ్లి విందు కూడా ఏర్పాటు చేశారు. భోజనాల తర్వాత అప్పగింతలు పూర్తయ్యాయి.
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