తిరుపరంగుండ్రంలో వానర రూపంలో హనుమంతుని రాక జరిగిందా? (video)
తిరుపరంగుండ్రం దీపం వెలిగించేందుకు తగిన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నప్పుడే హనుమంతుడు ఆ ప్రాంతంలో వానర రూపంలో సంచరించించాడని భక్తులు విశ్వసిస్తున్నారు. ఎందుకంటే.. శనివారం దీపం వెలిగించేందుకు చేసిన ఏర్పాట్ల సందర్భంగా హనుమంతుడు ఆ ప్రాంతంలో వానర రూపంలో సంచరించాడని భక్తులు అంటున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.
Tirupparankundram
#Thiruparankundram hill https://t.co/gVjVN8SnQe— ಸು K त_ॐ (@sukhet_b) November 28, 2026
ఇక తిరుప్పరంకుండ్రం జ్యోతి వెలిగించడానికి సంబంధించిన వీడియోలో జాతీయ స్థాయిలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా కుమార స్వామి భక్తులు సుప్రీం కోర్టు ఆదేశాల మేరకు దీపం వెలిగించడం పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ పండగ చేసుకున్నారు.
ఇంకా హనుమంతుడు తిరుప్పరంకుండ్రం ఆలయంపై తిష్ట వేసుకుని ఏర్పాట్లను వీక్షించాడని రామ భక్తులు కూడా పరవింశిపోతున్నారు. మొత్తానికి తిరుప్పరంకుండ్రం దీపాన్ని వెలిగించడం కుమార స్వామి భక్తుల మనస్సులో భక్తి పారవశ్యంతో ముంచెత్తిందనే చెప్పాలి.
#Thiruparankundram Hill is finally lit with Deepam after all the fights and struggles. A historic victory for the traditional worship rights of Lord Murugan’s devotees! Victorious Vel! Valiant Vel! ???????? #Thiruparankundram #DeepathoonRow https://t.co/ytLAZFHVBU— Sachin More (@SM_8009) November 28, 2026