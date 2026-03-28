విద్యార్థినిపై లైంగిక వేధింపులు - అన్నా యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ జ్ఞానవేల్ అరెస్ట్
అన్నా యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ జ్ఞానవేల్ బాబును పోలీసులు అరెస్ట్ చేశార. పరారీలో వున్నఅతనిని లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణల నేపథ్యంలో తిరునల్వేలిలో అరెస్టు చేశారు. ఈ అరెస్టును కొట్టూరుపురం మహిళా పోలీసులు నిర్వహించారు.
అంతకుముందే, మహిళల వేధింపుల నివారణ చట్టంలోని నిబంధనలతో సహా పలు సెక్షన్ల కింద సదరు ప్రొఫెసర్పై కేసు నమోదు చేశారు.
విద్యార్థిని పట్ల అనుచితంగా ప్రవర్తించాడని ఆరోపిస్తూ ఆ ప్రొఫెసర్పై ఫిర్యాదు నమోదైంది. సహాయం, విద్యాపరమైన మద్దతు అందిస్తాననే సాకుతో ఆ విద్యార్థినిని సంప్రదించిన సదరు ప్రొఫెసర్, ఆ తర్వాత ఆమె పట్ల అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించినట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ ఫిర్యాదు అందిన వెంటనే, నిందితుడు అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోవడంతో పోలీసులు అతని కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. అనంతరం, తిరునల్వేలిలో అతని ఆచూకీని గుర్తించి పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.