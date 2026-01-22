తెలుగు రాష్ట్రాల మీదుగా మరో అమృత్ భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు పరుగులు పెట్టనుంది. ఇది కేరళ తిరువనంతపురం-చర్లపల్లి మార్గంలో అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ రైలు కేరళ, తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల మీదుగా ప్రయాణిస్తుంది. సాధారణ పౌరులకు, విద్యార్థులు, నిపుణులు, వ్యాపారులకు మార్గమధ్యంలో ఉన్న ప్రధాన ఆర్థిక, సాంస్కృతిక, తీర్థయాత్ర కేంద్రాలను కలుపుతూ, ఆర్థికంగా మరియు వేగవంతమైన ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని అందిస్తుంది.
తిరువనంతపురం నార్త్-చర్లపల్లి-తిరువనంతపురం నార్త్ అమృత్ భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు 17042/17041 నంబర్తో నడుస్తుంది. ఈ రైలు కొల్లాం, చెంగన్నూర్, కొట్టాయం, ఎర్నాకులం టౌన్ మీదుగా ప్రయాణిస్తుంది. తిరువనంతపురం నార్త్- చర్లపల్లి మధ్య ఈ రైలు 29 స్టేషన్లలో ఆగుతుంది. అవేంటంటే... వర్కల శివగిరి, కొల్లాం, కరుణాగపల్లి, కాయంకుళం, మావెలికర, చెంగన్నూర్, తిరువల్ల, చంగనస్సేరి, కొట్టాయం, ఎర్నాకులం టౌన్, ఆలూవ, త్రిస్సూర్, పాలక్కాడ్, కోయంబత్తూరు, తిరుప్పూర్, ఈరోడ్, సేలం, జోలార్పేట, కాట్పాడి, తిరుత్తణి, రేణిగుంట, నెల్లూరు, ఒంగోలు, బాపట్ల, తెనాలి, గుంటూరు, సత్తెనపల్లి, మిర్యాలగూడ, నల్గొండ.
తిరువనంతపురం నార్త్-చర్లపల్లి అమృత్ భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు వారానికి ఒకసారి నడుస్తుంది. ఈ రైలు ప్రతి బుధవారం తిరువనంతపురం నార్త్ నుండి, ప్రతి మంగళవారం చర్లపల్లి నుండి బయలుదేరుతుంది. రైలు నంబర్ 17042 తిరువనంతపురం నార్త్-చర్లపల్లి అమృత్ భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ బుధవారం సాయంత్రం 17:30 గంటలకు తిరువనంతపురం నార్త్ నుండి బయలుదేరి, మరుసటి రోజు రాత్రి 23:30 గంటలకు చర్లపల్లి చేరుకుంటుంది. రైలు నంబర్ 17041 చర్లపల్లి-తిరువనంతపురం నార్త్ అమృత్ భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ మంగళవారం ఉదయం 07:15 గంటలకు చర్లపల్లి నుండి బయలుదేరి, బుధవారం మధ్యాహ్నం 14:45 గంటలకు తిరువనంతపురం నార్త్ చేరుకుంటుంది.