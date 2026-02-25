గుండెపోటుతో మరో యువకుడు కన్నుమూత, తల్లి ఒడిలో తలపెట్టుకుని శాశ్వత నిద్రలోకి...
ఇండోర్లో మరో యువకుడు గుండెపోటుతో మరణించాడు. 23 ఏళ్ల ఆ యువకుడు తనకు కడుపులో నొప్పిగా వుందని చెప్పాడు. విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి తన తల్లి ఒడిలో పడుకున్నాడు. అకస్మాత్తుగా అతను శ్వాస తీసుకోవడం ఆగిపోయింది. దీనితో ఆందోళన పడిన కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే అతడిని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడ అతడిని పరీక్షించిన వైద్యులు అతను చనిపోయినట్లు ప్రకటించారు.
ఈ సంఘటన ఇండోర్లోని హిరా నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ ప్రాంతంలో జరిగింది. 23 ఏళ్ల రజత్ శర్మ కళ్లు తిరిగడం, నీరసంగా వుండి కడుపులో తీవ్రమైన నొప్పిగా అనిపించడంతో భయాందోళనకు గురయ్యాడు. దాంతో అతడి తల్లి తన ఒడిలో పడుకోబెట్టుకుని సపర్యలు చేసింది. అంతలోనే అతడు అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిపోయాడు. వెంటనే అతడిని ఆసుపత్రికి తరలించగా అతడిని పరీక్షించిన వైద్యులు అతడికి నిశ్శబ్ద గుండెపోటు ఉన్నట్లు సూచిస్తున్నాయి.
మృతుడు రజత్ ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నాడు. తనకు అస్వస్థతగా వుందని సోమవారం ఇంట్లోనే ఉన్నాడు. మధ్యాహ్నం సమయంలో అతడు తీవ్ర అసౌకర్యంగానూ భయాందోళనకు గురయ్యాడు. కుటుంబ సభ్యులు మొదట అది అజీర్ణం అని భావించి, అతనికి మందులు ఇచ్చి, ఛాతీకి క్రీమ్ రాసారు. ఐతే అది గుండెపోటు అని వారు తెలుసుకోలేకపోయారు. సమయానికి అతడిని ఆసుపత్రికి తరలించినట్లయితే ఫలితం వుండేదని వైద్యులు తెలిపారు.