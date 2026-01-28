అజిత్ పవార్ దుర్మరణంపై ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ దిగ్భ్రాంతి
మహారాష్ట్రలోని బారామతిలో బుధవారం జరిగిన ఘోర విమాన ప్రమాదంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్ మరణించారు. మరణించినవారిలో మహారాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్తో పాటు మరో ఐదుగురు వ్యక్తులు వున్నారు. బుధవారం ఉదయం పూణే జిల్లాలో వారు ప్రయాణిస్తున్న విమానం కూలిపోవడంతో మరణించారు. VSR సంస్థకు చెందిన లీర్జెట్ 45 విమానం పూణేలోని బారామతి ప్రాంతంలో అత్యవసరంగా ల్యాండ్ అవుతున్నప్పుడు ఈ సంఘటన జరిగింది.
విమాన ప్రమాదంలో అజిత్ పవార్ మరణంపై రాజకీయ వర్గాల నుండి సంతాప సందేశాలు వెల్లువెత్తాయి. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ సంతాపం తెలిపారు. ప్రతిపక్షాల నుండి, కాంగ్రెస్ నాయకులు ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా, రాహుల్ గాంధీ తమ సంతాపం తెలిపారు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్తో సహా వివిధ రాష్ట్రాల నాయకులు కూడా ఈ మరణం పట్ల సంతాపం వ్యక్తం చేశారు.
అజిత్ పవార్ మహారాష్ట్రకు ఎక్కువ కాలం పనిచేసిన ఉప ముఖ్యమంత్రి. ఆయన వివిధ ప్రభుత్వాలలో ఆరు పర్యాయాలు ఈ పదవిలో పనిచేశారు. పృథ్వీరాజ్ చవాన్, దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్, ఉద్ధవ్ ఠాక్రే, ఏక్నాథ్ షిండే మంత్రివర్గాలలో ఆయన ఉప ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు.