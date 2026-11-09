స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో అఖండ విజయం సాధించాం : సీఎం చంద్రబాబు
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో టీడీపీ కూటమి అఖండ విజయం సాధించిందని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ఫలితాలపై ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల కంటే కూటమికి ప్రజాదరణ పెరిగిందని వివరించారు. 'స్థానిక ఎన్నికల్లో కూటమికి 58.90 శాతం ఓట్లు వచ్చాయి. వైకాపాకు 33.56 శాతం ఓట్లు వచ్చాయి. 2024 ఎన్నికలతో పోల్చితే.. వైకాపా ఓట్లు 6.25 శాతం తగ్గాయి. స్థానిక ఎన్నికల్లో కూటమి మెజారిటీ దాదాపు 25.34 శాతం వరకు ఉంది.
పట్టణాల్లో 59.9 శాతం కూటమికి వచ్చాయి. రెండున్నరేళ్ల పాలన తర్వాత ప్రజా స్పందనకు ఇదో ఉదాహరణ. మంచి రాజకీయాలు సుపరిపాలనకు నాంది అనే నమ్మకం మరోసారి రుజువైంది. పట్టణాల్లో కూటమి 94 శాతం స్ట్రయిక్రేట్ సాధించింది. జడ్పీటీసీల్లో కూటమి స్ట్రయిక్ రేట్ 87.5 శాతంగా ఉంది. ఎంపీటీసీల్లో 90 శాతానికిపైగా కూటమి గెలుచుకుంది. పట్టణాలు, పల్లెలు తేడా లేకుండా కూటమికి ప్రజలు నీరాజనం పలికారు' అని చంద్రబాబు వివరించారు.
'ప్రజాస్వామ్యయుతంగా ఎన్నికలు జరగడం వల్లే ఈ ఫలితాలు వచ్చాయి. కడప జిల్లాలో రౌడీ రాజకీయం అంతమైంది. 9 పట్టణ స్థానిక సంస్థలు కూటమికే దక్కాయి. స్వేచ్ఛగా ఎన్నికలు జరిగితే ఫలితాలు ఇలాగే ఉంటాయి. గొడ్డలి పార్టీ హిట్ అండ్ రన్ రాజకీయాలకు కాలం చెల్లింది. రాజకీయాల్లో నూతన ఒరవడికి శ్రీకారం చుడుతూ కూటమిగా పని చేశాం. అనకాపల్లి, కోనసీమ, కాకినాడ, పల్నాడు, పశ్చిమగోదావరి, విశాఖ జిల్లాల్లో అసలు వైకాపాకి ప్రజా మద్దతే రాలేదు. కూటమి అభ్యర్థులను గెలిపించిన రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ శిరస్సు వంచి పాదాభివందనం చేస్తున్నా. రెండున్నరేళ్లలో అభివృద్ధికి దక్కిన ఆమోదమిది.. సుపరిపాలనకు దక్కిన గౌరవమిది' అని చంద్రబాబు అన్నారు.