AP Municipal Polls: తుది అభ్యర్థుల జాబితా ప్రకటన.. అక్టోబర్ 25 వరకు వాయిదా
రాబోయే మున్సిపల్ ఎన్నికలకు సంబంధించిన తుది అభ్యర్థుల జాబితా ప్రకటనను అక్టోబర్ 25 వరకు వాయిదా వేయాలని సుప్రీంకోర్టు బుధవారం, అక్టోబర్ 21న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం (ఎస్ఈసీ)ని ఆదేశించింది. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ (వైఎస్ఆర్సీపీ) దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై విచారణ సందర్భంగా ఈ ఆదేశాలు వెలువడ్డాయి.
హింస, శాంతిభద్రతల సమస్యల కారణంగా నామినేషన్లు దాఖలు చేయకుండా తమను అడ్డుకున్నారని ఆరోపిస్తున్న అభ్యర్థుల ఫిర్యాదులను కూడా పరిశీలించాలని జస్టిస్ జయమాల్య బాగ్చి, జస్టిస్ వి. మోహనలతో కూడిన ప్రత్యేక ధర్మాసనం ఎస్ఈసీని ఆదేశించింది.
వైఎస్ఆర్సీపీ, ప్రభావిత అభ్యర్థులు సమర్పించిన విజ్ఞాపనలను, వీడియో సాక్ష్యాలతో సహా సమీక్షించి, ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో నామినేషన్ల గడువును పొడిగించాలా వద్దా అనే దానిపై అక్టోబర్ 22, గురువారం లోగా నిర్ణయం తీసుకోవాలని కోర్టు ఎన్నికల సంఘాన్ని కోరింది.
శాంతిభద్రతల సమస్యల కారణంగా అభ్యర్థులు తమ నామినేషన్లు దాఖలు చేయలేకపోయారని ఎస్ఈసీ నిర్ధారించి, గడువును పొడిగించాలని నిర్ణయిస్తే, ఆ నిర్ణయం ప్రచురించిన సమయం నుండి అదనంగా 48 గంటల సమయం ఇవ్వాలి.
అభ్యర్థులకు తగిన భద్రత, పోలీసుల మోహరింపు, నామినేషన్ కేంద్రాల వద్ద సీసీటీవీ నిఘా ఉండేలా చూడాలని సుప్రీంకోర్టు ఆంధ్రప్రదేశ్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ (డీజీపీ)ని ఆదేశించింది.
ఎన్నికల ప్రక్రియలో తమ అభ్యర్థులలో పలువురిని బెదిరించారని, దాడి చేశారని లేదా నామినేషన్ పత్రాలు దాఖలు చేయకుండా అడ్డుకున్నారని ఆరోపిస్తూ వైఎస్సార్సీపీ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది.
పుంగనూరు, రాయచోటి, కడప, తిరుపతిలలో జరిగిన సంఘటనలను ఆ పార్టీ ఉదహరించింది. విచారణ సందర్భంగా, తమ కాబోయే అభ్యర్థులలో దాదాపు 63% మంది నామినేషన్లు దాఖలు చేయలేకపోయారని వైఎస్సార్సీపీ తరఫు న్యాయవాది వాదించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ ఆరోపణలను ఖండించింది.
అవాంతరాలపై ప్రతిపక్ష పార్టీ చెప్పిన వివరాలను ప్రశ్నించింది. స్వేచ్ఛాయుత, నిష్పక్షపాత ఎన్నికలు ఒక ముఖ్యమైన రాజ్యాంగ సూత్రమని, ఎన్నికల ప్రక్రియలో పాల్గొనడానికి అభ్యర్థులకు నిష్పక్షపాతమైన అవకాశం ఉండాలని ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది.
అయితే, సుప్రీంకోర్టు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నామినేషన్లను స్వయంచాలకంగా పునఃప్రారంభించలేదు. ఫిర్యాదులు మరియు వాటికి సంబంధించిన సాక్ష్యాలను పరిశీలించిన తర్వాత, ప్రభావిత ప్రాంతాలలో గడువును పొడిగించే నిర్ణయాన్ని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘానికే వదిలివేసింది.
అక్టోబర్ 27న ఈ విషయాన్ని మళ్లీ విచారణకు తీసుకోనున్నారు. ఆ రోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఎన్నికల సంఘం సమ్మతి అఫిడవిట్లను సమర్పించనున్నాయి. మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రస్తుతం అక్టోబర్ 28న నిర్వహించేలా నిర్ణయించబడింది.
వైఎస్ఆర్సీపీ, ప్రభావిత అభ్యర్థులు సమర్పించిన విజ్ఞాపనలను, వీడియో సాక్ష్యాలతో సహా సమీక్షించి, ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో నామినేషన్ల గడువును పొడిగించాలా వద్దా అనే దానిపై అక్టోబర్ 22, గురువారం లోగా నిర్ణయం తీసుకోవాలని కోర్టు ఎన్నికల సంఘాన్ని కోరింది.
శాంతిభద్రతల సమస్యల కారణంగా అభ్యర్థులు తమ నామినేషన్లు దాఖలు చేయలేకపోయారని ఎస్ఈసీ నిర్ధారించి, గడువును పొడిగించాలని నిర్ణయిస్తే, ఆ నిర్ణయం ప్రచురించిన సమయం నుండి అదనంగా 48 గంటల సమయం ఇవ్వాలి.
పుంగనూరు, రాయచోటి, కడప, తిరుపతిలలో జరిగిన సంఘటనలను ఆ పార్టీ ఉదహరించింది. విచారణ సందర్భంగా, తమ కాబోయే అభ్యర్థులలో దాదాపు 63% మంది నామినేషన్లు దాఖలు చేయలేకపోయారని వైఎస్సార్సీపీ తరఫు న్యాయవాది వాదించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ ఆరోపణలను ఖండించింది.
అయితే, సుప్రీంకోర్టు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నామినేషన్లను స్వయంచాలకంగా పునఃప్రారంభించలేదు. ఫిర్యాదులు మరియు వాటికి సంబంధించిన సాక్ష్యాలను పరిశీలించిన తర్వాత, ప్రభావిత ప్రాంతాలలో గడువును పొడిగించే నిర్ణయాన్ని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘానికే వదిలివేసింది.