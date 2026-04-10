మనుషుల ప్రాణాలకంటే కుక్కల ప్రాణాలే ముఖ్యమా? వీడియో చూడండి
ఇటీవలి కాలంలో వీధికుక్కలు మనుషులపై చేస్తున్న దాడులు క్రమంగా పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ దాడులు పెరిగి పలువురు ర్యాబిస్ వ్యాధికి గురై మరణిస్తున్న సంఘటనలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. దీనితో దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం సైతం వీధికుక్కలను షెల్టర్లకు తరలించాలనీ, జనావాసాలకు దూరంగా విడిచిపెట్టాలని కూడా ఆదేశించింది. ఐనా చర్యలు మాత్రం శూన్యంగా వుంటున్నాయి.
సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియో వైరల్ అవుతోంది. ఓ వ్యక్తి తన కుమార్తెను తీసుకుని రోడ్డుపై వెళ్తున్నారు. ఇంతలో రెండు వీధికుక్కలు, 2 పెంపుడు కుక్కలు వారిని వెంబడించాయి. దీనితో వాహనాన్ని ఆపి ఆయన కుక్కల్ని భయపెట్టి తరిమివేసే ప్రయత్నం చేసాడు. ఇంతలో పెంపుడు కుక్కల యజమానులు వచ్చి ఆయనపై దాడికి దిగారు. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కుక్కలు మనుషులపై పడి అలా కరుస్తుంటే పాపం పెద్దాయని వాటిని భయపెట్టి తరిమే ప్రయత్నం మాత్రమే చేసారు. కానీ కుక్కల యజమానులు చేస్తున్నదేమిటి... బాధితులపై దాడి చేస్తున్నారు. వీరికి మనుషుల ప్రాణం కంటే కుక్కల ప్రాణాలే ముఖ్యం అన్నట్లు కనబడుతోందంటూ వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.