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రాజౌరీ జిల్లాలో ఆపరేషన్ షెరువాలి : లోయలో పడి లెఫ్టినెంట్ దుర్మరణం
జమ్మూకాశ్మీర్ రాష్ట్రంలోని రాజౌరీ జిల్లాలో ఉగ్రవాదుల ఏరివేత కొనసాగుతోంది. ఇందుకోసం భారత భద్రతా బలగాలు ఆపరేషన్ షెరువాలి పేరుతో భారీ సెర్చ్ ఆపరేషన్ జరుగుతోంది. అయితే, ఈ సుదీర్ఘ గాలింపు చర్యల్లో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. శనివారం సాయంత్రం దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలో శత్రువుల కోసం గాలిస్తున్న అస్సాం రైఫిల్స్కు చెందిన యువ అధికారి, లెఫ్టినెంట్ ప్రమాదవశాత్తూ కాలు జారి లోయలో పడిపోవడంతో ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.
రాజౌరీ పరిధిలోని పిర్ పంజాల్ పర్వత శ్రేణుల్లో 15 రోజులుగా 'ఆపరేషన్ షేరువాలి' పేరుతో భారీ సెర్చ్ ఆపరేషన్ కొనసాగుతోంది. దొరిమాల్, గంభీర్ ముగలన్ అడవుల్లో ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు పాకిస్థానీ ఉగ్రవాదులు నక్కి ఉన్నారన్న నిఘా వర్గాల పక్కా సమాచారంతో మే 22న ఆర్మీ, జమ్మూకాశ్మీర్ పోలీసులు, సీఆర్పీఎఫ్ బలగాలు సంయుక్తంగా ఈ ఆపరేషన్ను ప్రారంభించాయి. శనివారం సాయంత్రం దొరిమాల్ ప్రాంతంలోని అత్యంత దుర్ఘటమైన కొండ మార్గాల్లో తనిఖీలు నిర్వహిస్తుండగా సదరు లెఫ్టినెంట్ అదుపు తప్పి సుమారు 30 మీటర్ల (దాదాపు 100 అడుగులు) లోతైన కనుమలోకి పడిపోయారు.
ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే స్పందించిన తోటి సైనికులు భారీ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేపట్టి ఆయనను పైకి తీసుకువచ్చారు. చికిత్స నిమిత్తం అత్యవసరంగా ఆసుపత్రికి తరలించినప్పటికీ.. తీవ్రమైన అంతర్గత గాయాల కారణంగా ఆయన అప్పటికే మరణించినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు. కాగా, ఆపరేషన్ ప్రారంభంలో ఒకసారి భద్రతా దళాలకు, ఉగ్రవాదులకు మధ్య ఎదురుకాల్పులు జరగ్గా.. ఆ తర్వాత ముష్కరులు సైన్యం ఒత్తిడి తట్టుకోలేక అడవుల్లో లోపలి ప్రాంతాలకు పారిపోయినట్లు తెలుస్తోంది.
నా చెస్ట్, నడుము భాగాలను ఫోకస్ చేసే షాట్స్ వద్దు : జాన్వీ కపూర్
రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం 'పెద్ది'. బుచ్చి బాబు సానా దర్శకుడు. జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్. ఏఆర్ రెహ్మాన్ సంగీతం సమకూర్చారు. ఈ నెల 4వ తేదీన ఈ చిత్రం విడుదలై బ్లాక్ బస్టర్ హిట్గా నిలిచింది. ఫలితంగా ఈ చిత్రం విడుదలైన రెండు రోజుల్లోనే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ.150 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి రికార్డు సృష్టించింది. అయితే, ఈ చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్ అచ్చియ్యమ్మ పాత్రను పోషించారు. ఈ పాత్రను అసభ్యకరమైన కోణాల్లో చూపించినట్టు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. దీనిపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు.
Ram 23: రామ్ పోతినేని 23 చిత్రానికి సినిమాటోగ్రాఫర్ గా తిరు ఖరారు
రామ్ పోతినేని తన కెరీర్లో మరో కొత్త ప్రయాణానికి శ్రీకారం చుట్టారు. #RAPO23 చిత్రంతో ఆయన దర్శకుడిగా ఆరంగేట్రం చేస్తున్నారు. రామ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రకటించినప్పటి నుంచే సినీ వర్గాలు, అభిమానుల్లో భారీ ఆసక్తి నెలకొంది. ఇటీవల విడుదలైన ‘వీర’ ఫస్ట్ గ్లింప్స్తో అంచనాలు మరింత పెరిగాయి. ఇప్పుడు ఆ ఉత్సాహాన్ని మరింత పెంచుతూ జాతీయ అవార్డు గ్రహీత, ప్రముఖ సినిమాటోగ్రాఫర్ తిరునావుకరసు (తిరు) ఈ చిత్రానికి డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీగా జాయిన్ అయ్యారు.
రెండు రోజుల్లో పెద్ది ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.181.8 కోట్లు కలెక్షన్స్
రామ్ చరణ్ ‘పెద్ది’ ప్రేక్షకుల నుంచి వస్తున్న యూనానిమస్ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ తో అద్భుతంగా దూసుకెళ్తోంది. విడుదలైన తొలి రోజు నుంచే అద్భుతమైన రివ్యూలు, బలమైన మౌత్ పబ్లిసిటీని సొంతం చేసుకున్న ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలనం సృష్టిస్తోంది..తొలి రోజు ప్రీమియర్లతో కలిపి ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.135.36 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసిన ‘పెద్ది’, రెండో రోజూ అదే జోరును కొనసాగించింది.
బాలన్ - ది బాయ్ ట్రైలర్ రిలీజ్ చేసి అభినందించిన అజయ్ దేవగణ్, సూర్య, నాగచైతన్య, రాజ్ బి శెట్టి
కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్, తెస్పియన్ ఫిలింస్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న సినిమా "బాలన్ - ది బాయ్". ఈ చిత్రానికి "ఆవేశం" ఫేమ్ డైరెక్టర్ జితూ మాధవన్ అందించిన స్క్రిప్ట్ తో "మంజుమ్మెల్ బాయ్స్" చిత్ర దర్శకుడు చిదంబరం దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. వెంకట్ కె నారాయణ, శైలజా దేశాయి ఫెన్ నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ సినిమా జూన్ 19న హిందీతో పాటు మలయాళం, తెలుగు, కన్నడ, తమిళంలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది.
Nag Ashwin: పుష్పక విమానం, మహానటి లా నిజాయితీగా సింగ్ గీతం చిత్రం తీశా : నాగ్ అశ్విన్
లెజెండరీ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు ప్రాజెక్ట్ 'సింగ్ గీతం' తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నారు. వైజయంతి మూవీస్, స్వప్న సినిమా పై నాగ్ అశ్విన్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఆయాన్, అహల్యా బమ్రూ, శాలిని కొండెపుడి ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలు పోషించారు. రాక్ స్టార్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ మ్యూజిక్ అందించారు. జూన్ 11న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా నిర్మాత నాగ్ అశ్విన్ విలేకర్ల సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.