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  4. Arnab cyclone gone; is Murasu coming, 1,200 km away from Machilipatnam
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Updated : Saturday, 31 October 2026 (19:56 IST)

అర్నబ్ పోయింది, మురసు Murasu వస్తోంది?!! మచిలీపట్నానికి 1200 కి.మీ దూరంలో...

Rainfall
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Sat, 31 Oct 2026 (19:56 IST)
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ఇటీవలే గోదావరి జిల్లాలను అర్నబ్ పెనుతుఫాన్ తీవ్రంగా నష్టపరిచింది. ఇదిలావుండగానే బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం వాయుగుండంగా మారింది. ఇది ప్రస్తుతం మచిలీపట్నానికి ఆగ్నేయంగా 1200 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమై వుంది. ఈ వాయుగుండం ప్రభావంతో రేపటి నుంచి కృష్ణా, గుంటూరు, బాపట్ల, ప్రకాశం, మార్కాపురం, నెల్లూరు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం వున్నట్లు వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. కాగా ఈ వాయుగుండం రానున్న 12 గంటల్లో మరింత బలపడి రేపు సాయంత్రానికి తుపానుగా మారుతుందనీ, సోమవారం సాయంత్రానికి తీర ప్రాంతానికి చేరుకునే అవకాశం వుందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది.
 
ఇటీవలే అర్నబ్ తుఫాన్ వచ్చి వెళ్లిపోయింది. తదుపరి తుఫాన్ వస్తే దాని పేరును మురసుగా(Murasu) నామకరణం చేసారు. మురసు అనే పేరును మన దేశమే పెట్టింది. ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ, ESCAP పరిధిలోని 13 సభ్య దేశాలు ముందుగా సిద్ధం చేసిన 169 పేర్ల జాబితా ప్రకారం ఈ పేర్లను వరుస క్రమంలో కేటాయిస్తారు. 'అర్నాబ్' పేరును బంగ్లాదేశ్ ప్రతిపాదించగా, దాని తర్వాత జాబితాలో భారతదేశం ప్రతిపాదించిన 'మురసు' పేరు ఉంది. మురసు అంటే ఒక రకమైన సాంప్రదాయ తమిళ రణభేరి లేదా డ్రమ్‌ను సూచిస్తుంది. ఐతే వాయుగుండం తుఫానుగా మారిన తర్వాత మురసు పేరును పెడతారు.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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