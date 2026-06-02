  4. Arrest me if you want : Mamata Banerjee accuses BJP of trying to break TMC with police help amid protests
అనుమతి ఇవ్వకున్నా ధర్నా చేస్తాం.. కావాలంటే అరెస్టు చేసుకోండి : మమతా బెనర్జీ

mamata benerjee
BY: ఠాగూర్
Publish: Tue, 2 Jun 2026 (17:01 IST) Updated: Tue, 2 Jun 2026 (17:10 IST)
రాష్ట్రంలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత టీఎంసీ నేతలపై వరుస దాడులు జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా, టీఎంసీ ప్రధాన కార్యదర్శి, తన మేనల్లుడు అభిషేక్ బెనర్జీపై దాడి జరిగింది. దీన్ని వ్యతిరేకిస్తూ బెంగాల్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, టీఎంసీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ కోల్‌కతాలో ధర్నా చేపట్టనున్నారు. అయితే, దీదీ ధర్నాకు అనుమతిచ్చేందుకు పోలీసులు నిరకారించింది. 
 
ఈ క్రమంలో మమతా బెనర్జీ మాట్లాడుతూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అనుమతి ఇవ్వకున్నా ధర్నా నిర్వహిస్తామని.. కావాలంటే తనను అరెస్టు చేసుకోవాలని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఓ వీడియో పోస్టు చేశారు. 
 
బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చిన అనంతరం రాష్ట్రం మునపటిలా లేదని.. ప్రజలు భయంతో, ఆందోళనతో ఉంటున్నారని మమత ఆరోపించారు. వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం నాయకులు పార్టీని వీడితే.. అది సంస్థ పునర్నిర్మాణానికి సాయపడుతుందన్నారు. దీనినుంచి టీఎంసీ మరింత బలంగా పుంజుకుంటుందన్నారు. పోలీసుల అనుమతి లేకపోయినా ధర్నా నిర్వహిస్తామని స్పష్టం చేశారు. 
 
అరెస్టు అయ్యేందుకు కూడా తాను సిద్ధంగా ఉన్నట్లు వెల్లడించారు. పోలీసులు ఒక రాజకీయ పార్టీని విచ్ఛిన్నం చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆమె ఆరోపించారు. ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఇక్కడ నిరసన తెలిపేందుకు తనకు అనుమతి ఇవ్వకపోతే.. ఢిల్లీకి వెళ్తానని హెచ్చరించారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత దాదాపు 12 మంది టీఎంసీ కార్యకర్తలు హత్యకు గురయ్యారని.. వేలాది మంది పార్టీ కార్యకర్తలు అరెస్టయ్యారని మమత తెలిపారు. 
Chaitu: నాగ చైతన్య కు ఢిల్లీ హైకోర్టులో విజయంతన వ్యక్తిత్వ హక్కులను పరిరక్షించుకోవాలని కోరుతూ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌లో నటుడు నాగ చైతన్య సోమవారం ఢిల్లీ హైకోర్టులో భారీ విజయం సాధించారు. అశ్లీల వెబ్‌సైట్లు, ఆన్‌లైన్ మర్చండైజ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు యూట్యూబ్ ఛానెళ్లలో అతని పేరు, చిత్రం, స్వరం, పోలిక మరియు ఇతర వ్యక్తిత్వ లక్షణాలను అనధికారికంగా ఉపయోగించకుండా నటుడికి కోర్టు మధ్యంతర రక్షణ కల్పించింది.

Joe Sharma : జో శర్మ నటించిన ఎం4ఎం (మోటివ్ ఫర్ మర్డర్) ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తుందిదర్శకుడు, నిర్మాత మోహన్ వడ్లపట్ల తెరకెక్కించిన, అమెరికన్ నటి Jo Sharma హీరోయిన్ గా నటించిన సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ “ఎం4ఎం (మోటివ్ ఫర్ మర్డర్)” మే 8న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదలై ప్రేక్షకులు, మీడియా ప్రతినిధులు మరియు సినీ విమర్శకుల నుంచి విశేష ఆదరణను పొందింది.

నా బిడ్డను కోల్పోయినందుకు సీఎం విజయే కారణం.. జూలీ షాకింగ్ కామెంట్స్తమిళనాడు సీఎం విజయ్, ఆయన పార్టీ తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) సపోర్టర్స్ వేధింపుల వల్లే తనకు గర్భస్రావం అయిందని బిగ్‌బాస్ కంటెస్టెంట్, మాజీ నర్సు, నటి మరియా జూలీ షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. టీవీకే సపోర్టర్స్ తనను సోషల్ మీడియాలో దారుణంగా ట్రోల్ చేస్తున్నారని నటి జూలీ అన్నారు. దీనివల్ల తాను మానసికంగా కుంగిపోయానని, గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ వేధింపులు కొనసాగడంతో తీవ్ర ఒత్తిడికి గురై గర్భస్రావం అయిందని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

క్యాస్టింగ్ కౌచ్‌పై నటి అపూర్వ కామెంట్లు... పిలిచినప్పుడు వెళ్లకపోతే ఏం చేస్తారంటే?టాలీవుడ్ నటి అపూర్వ కాస్టింగ్ కౌచ్‌పై కామెంట్లు చేశారు. స్టార్ డమ్ వచ్చే వరకే ఎవరైనా ఇండస్ట్రీ వెంట పడతారు.. ఒక్క సారి స్టార్డమ్ వచ్చిన తరువాత ఇండస్ట్రీనే వారి వెంట పడుతుందని కామెంట్స్ చేశారు. కాస్టీంగ్ కౌచ్ విషయంలో బాలీవుడ్ హీరోయిన్లు అయితే కమిట్ అవుతారని.. తెలుగు హీరోయిన్లు కమిట్ అవ్వరు అన్న మాట లేదు. అసలు ఎటువంటి కమిట్ మెంట్ లేకుండా స్టార్లుగా మారిన హీరోయిన్లను ఉన్నారని అపూర్వ చెప్పుకొచ్చారు.