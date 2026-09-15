బాడీ బిల్డర్నని అహంకారమా? మహిళా బైకర్ను ఢీకొట్టిన నిందితుడు అరెస్ట్
కారణం ఏమయినప్పటికీ ఓ వ్యక్తిని హత్య చేయాలని ప్రయత్నించడం నేరం. గురుగ్రాంలో సియా అనే మహిళా బైకరును కారులో వెంబడించి ఆమెను ఢీకొట్టిన నిందితుడు కల్యాణ్ బైస్లాను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసారు. ఇతడిని రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలోని దౌసాలో అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఇతడిపై హత్యాయత్నం కింద కేసు నమోదు చేసారు.
A woman biker, identified as Sia, was injured on Gurugram’s Golf Course Road after a white sedan allegedly followed and rammed her motorcycle. The incident was captured on camera and went viral. Traffic police launched an investigation. #gurugram #biker #roadincident… pic.twitter.com/yp6oF24puN— The Federal (@TheFederal_News) September 14, 2026
ఏం జరిగింది?
గురుగ్రామ్లో కారుతో వేగంగా వచ్చిన కల్యాణ్ కావాలని సియా అనే మహిళా బైకర్ను అందరూ చూస్తుండగానే అతడు తెల్లటి సెడాన్ కారులో అతివేగంగా వచ్చి ఆమెను ఢీకొట్టేసి వెళ్లిపోయాడు. ఇన్స్టాగ్రాంలో రెబల్ వీల్స్ సియాగా పిలువబడే ఆమె తనకు జరిగిన ప్రమాదాన్ని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది.
ఆమె ఏప్రిలియా ఆర్ఎస్ 457 బైకుపై వెళుతోంది. ఇంతలో తెల్లటి సెడాన్ కారుతో ఓ వ్యక్తి ఆమెకి పక్కగా వెళ్లాడు. దాంతో ఆమె అతడిని హెచ్చరించింది. అలా జరిగిన కొద్ది క్షణాలకే కారుతో ఆ వ్యక్తి వేగంగా వచ్చి ఆమె బైకుని ఢీకొట్టాడు. దీంతో ఆమె రోడ్డుపై కిందపడి దొర్లింది. బైక్ లోహపు భాగాలు రోడ్డుకి తగిలి జారుతూ వెళ్తుండగా నిప్పురవ్వలు సైతం వచ్చాయి. ఇదంతా బైకుకి అమర్చిన కెమేరా రికార్డ్ చేసింది.
అదృష్టవశాత్తూ సియా కిందపడిన సమయంలో వెనుక నుంచి భారీ వాహనాలు ఏమీ రాలేదు. దాంతో ఆమె గాయాలతో బైటపడింది. తనను ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా ఢీకొట్టిన సదరు వ్యక్తిపై సియా తల్లిదండ్రులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసారు.