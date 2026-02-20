పెట్రోల్ బంక్లో సిగరెట్ కాల్చొద్దన్న సిబ్బంది.. ఆగ్రహంతో ఇంధన ట్యాంకుకు నిప్పు (వీడియో)
ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలోని రాయపూర్లో ఓ దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. పెట్రోల్ బంకులో సిగరెట్ కాల్చొద్దంటూ ఓ ద్విచక్రవాహనదారుడికి పెట్రోల్ బంక్ సిబ్బంది సూచించాడు. వెంటనే తన చేతిలోని లైటర్ను వెలిగించి ద్విచక్రవాహనం ఇంధన ట్యాంకులో పడేశాడు. దీంతో బైకుకు మంటలు అంటుకున్నాయి. ఆ వెంటనే అప్రమత్తమైన సిబ్బంది క్షణాల్లో మంటలను ఆర్పివేయడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
ఈ వీడియో ప్రకారం.. ఫిబ్రవరి 18న రాత్రి 7:40 గంటల సమయంలో రాయ్పుర్లోని ఒక పెట్రోల్ పంపు వద్దకు ఇద్దరు వ్యక్తులు వచ్చారు. వారిలో ఒకరు బైక్లో పెట్రోల్ పోయిస్తుంటే, మరొక వ్యక్తి పక్కనే నిలబడి లైటర్తో సిగరెట్ అంటించడానికి ప్రయత్నించాడు. బండిపై ఉన్న వ్యక్తి సిగరెట్ తాగొద్దని వారించగా.. వెంటనే అతడు తన చేతిలోని లైటర్ను మోటార్ సైకిల్ ఫ్యుయల్ టాంక్లో పడేశాడు.
దీంతో బైక్కు మంటలు అంటుకున్నాయి. అప్రమత్తమైన పెట్రోల్ బంక్ సిబ్బంది వెంటనే మంటలు ఆర్పడంతో ప్రమాదం తప్పింది. అనంతరం అక్కడి నుంచి పారిపోవడానికి ప్రయత్నించిన ఇద్దరు వ్యక్తులను బంకు సిబ్బంది పట్టుకొని పోలీసులకు అప్పగించారు. స్థానిక పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతున్నారు.