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భాస్కర్ వర్మ సేతు బ్రిడ్జిపై భార్య బర్త్ డే వేడుకలు.. గౌహతి వ్యాపారవేత్త అరెస్ట్ (video)
అస్సాం, గౌహతిలో కొత్తగా ప్రారంభించిన కుమార భాస్కర్ వర్మ సేతు బ్రిడ్జిపై జరిగిన పుట్టినరోజు వేడుకకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో, ప్రజా మౌలిక సదుపాయాలను దుర్వినియోగం చేస్తున్నారనే తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో, గౌహతికి చెందిన ఒక వ్యాపారవేత్తను అస్సాం పోలీసులు మంగళవారం అరెస్టు చేశారు.
Wife Birthday
గౌతమ్ బారువాగా గుర్తించబడిన ఆ వ్యాపారవేత్త, తన భార్య పుట్టినరోజును జరుపుకోవడానికి వంతెనపై ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఆన్లైన్లో విస్తృతంగా ప్రచారమైన దృశ్యాలలో, ఫ్లైఓవర్లోని ఒక భాగం రెడ్ కార్పెట్, అలంకరణ ఏర్పాట్లు, పార్క్ చేసిన వాహనాలతో తాత్కాలిక పార్టీ వేదికగా మారిపోయినట్లు కనిపించింది.
ఈ వీడియోలు నెటిజన్లలో తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని రేకెత్తించాయి. ప్రయాణికుల కోసం ఉద్దేశించిన ప్రజా రహదారిని ఒక ప్రైవేట్ కార్యక్రమానికి ఎలా ఉపయోగించారని వారిలో చాలామంది ప్రశ్నించారు. సాధ్యమయ్యే ట్రాఫిక్ అంతరాయాలు, నిబంధనల అమలులో లోపాలపై కూడా పలువురు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
ఈ వేడుక వాహనదారులకు అసౌకర్యాన్ని కలిగించింది. ఈ ప్రాంతంలో ఒక కీలకమైన కనెక్టివిటీ ప్రాజెక్ట్ అయిన, ఇటీవల ప్రారంభించిన వంతెనపై వాహనాల రాకపోకలను ప్రభావితం చేసింది.
వైరల్ అయిన ఫుటేజ్, తదనంతర ప్రజా వ్యతిరేకత ఆధారంగా, పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. దర్యాప్తులో భాగంగా, ఈ కార్యక్రమంలో ఉపయోగించినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న రెండు వాహనాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఈ వేడుకను ఏ పరిస్థితులలో నిర్వహించారు. ఫ్లైఓవర్ వినియోగానికి అధికారుల నుండి ముందస్తు అనుమతి ఏమైనా పొందారా అనే విషయాలను నిర్ధారించుకోవడానికి అధికారులు బారువాను విచారణ నిమిత్తం అదుపులోకి తీసుకున్నారు. దర్యాప్తులో తేలిన అంశాల ఆధారంగా తదుపరి చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు తెలిపారు.
Businessman Gautam Baruah was detained by Bharalumukh Police on Monday after a video showing a birthday celebration atop the Kumar Bhaskar Varma Flyover in Guwahati went viral on social media.— Hate Detector ???? (@HateDetectors) June 23, 2026
According to police officials, Baruah was summoned for questioning in connection with… pic.twitter.com/TSRHU8nZ2t
Ramcharan and modi: న్యూఢిల్లీలో రిపబ్లిక్ సమ్మిట్లో మోదీతో రామ్ చరణ్, అనిల్ కపూర్
నిన్న జరిగిన 'రిపబ్లిక్ సమ్మిట్'లో గౌరవనీయులైన ప్రధాన మంత్రి మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్,ఉపాసలను పలకరించినప్పటి సహజమైన దృశ్యాలు కొద్ది సేపటికి్రతమే సోషల్ మీడియాలో వచ్చాయి. ఈ వేడుకలో బాలీవుడ్ నుంచి అనిల్ కపూర్ తదితరులు కూడా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా రామ్ చరణ్ దంపతలుకు మోదీ ఆప్యాయపలుకరింపులు జరిగాయి. రామ్ చరన్ పెద్ది సినిమా విడుదలకు ముందు మోదీని ఢిల్లీలో కలిసినప్పుడు పెద్ద కథ గురించి వాకబు చేశారు. ఇది దేశభక్తివైపు యువతను తీసుకెళ్ళే కథాంశమని చరన్ వెల్లడించారు.
Manchu Lakshmi: క్రియేటర్స్ కు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ కు మధ్య తేడా ఉంది :మంచు లక్ష్మి
ఆహా ఓటీటీ టాప్ తెలుగు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ పేరుతో మరో ఇన్నోవేటివ్ షోను మన ముందుకు తీసుకొస్తోంది. జూలై 3వ తేదీ నుంచి ఈ షో ఆహాలో స్ట్రీమింగ్ కాబోతోంది. మంచు లక్ష్మి, వైవా హర్ష, రశ్మి ఈ కార్యక్రమానికి జ్యూరీగా వ్యవహరించనున్నారు. గ్రాండ్ పా కిచెన్ టీమ్, సింధు, దియాన వండర్ వుమెన్, అమృత ఫ్యాషనిస్టా, రవి యోలో గయ్, అనిరుధ్ అండ్ ప్రవీణ, ద దబిడి దిబిడి కపుల్, గౌతమ్ ఉత్తరాంధ్ర మెరుపు, అఖిల్ జాక్సన్ టాప్ తెలుగు ఇన్ఫుయెన్సర్ టైటిల్ కోసం పోటీ పడుతున్నారు. ఈ రోజు హైదరాబాద్ లో టాప్ తెలుగు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ షో కర్టెన్ రైజర్ ఈవెంట్ ఘనంగా జరిగింది.
సినిమా అనేది చౌకైన వినోద సాధనం, పాప్కార్న్, స్నాక్స్ ధరలు తగ్గితే? చెర్రీ
పెద్ది సినిమా ప్రచార కార్యక్రమాల సమయంలో, మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ చేసిన కామెంట్స్ డిజిటల్ వేదికలపై పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. భారతదేశంలో సినిమా అనేది అత్యంత చౌకైన వినోద సాధనమని, ప్రేక్షకులు కలిసి ఆస్వాదించగలిగే గొప్ప అనుభవాలలో ఇదొకటని ఆయన పేర్కొన్నారు. మల్టీప్లెక్స్లలో పాప్కార్న్, స్నాక్స్ ధరలు విపరీతంగా పెంచారని, వాటిని తగ్గిస్తే థియేటర్ అనుభవం మరింత మెరుగ్గా ఉంటుందని చెర్రీ చెప్పినప్పటికీ, ఆయన వ్యాఖ్యలోని ప్రధాన ఉద్దేశ్యం సాధారణ సినీ ప్రేక్షకులలో చాలామందికి నచ్చలేదు.
సెన్సార్ తో కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ ఉంది, రోజు రోజుకూ కలెక్లన్లు పెరుగుతున్నాయి : దీవాన నిర్మాతలు
హీరో హర్షిత్ రెడ్డి నటించిన కొత్త సినిమా "దీవాన". ఈ చిత్రాన్ని అర్హ మీడియా, వీ స్టూడియోస్ బ్యానర్ పై వాసుదేవ్ కొప్పినేని, శ్రీదేవి కార్యంపూడి నిర్మించారు. ఈ బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీతో హీరోయిన్ స్మేహ మణిమేగలై, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి పరిచయయ్యారు. ఈ నెల 20న థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వచ్చిన "దీవాన" సినిమా అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల ఆదరణతో విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర సక్సెస్ గురించి ఈ రోజు జరిగిన ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడారు ప్రొడ్యూసర్స్ శ్రీదేవి కార్యంపూడి, వాసుదేవ్ కొప్పినేని.
Varma: పదహారేళ్ళ తర్వాత రీ రిలీజ్ కాబోతున్న రామ్ గోపాల్ వర్మ రక్త చరిత్ర
మాఫియా, హారర్, సస్పెన్స్ చిత్రాలను తీయడంతో పాటు యథార్థ ఘటనల నేపథ్య చిత్రాలను తెరకెక్కించడంలో రామ్ గోపాల్ వర్మది ఓ ప్రత్యేక శైలి. ఒకప్పుడు రాయలసీమ ఫ్యాక్షనిజంలో బద్ద శత్రువులైన రెండు వేర్వేరు గ్రూపులు అయిన పరిటాల రవి, మద్దెల చెరువు సూరిలకు సంబంధించిన యథార్థ ఘటనల ఆధారంగా రామ్ గోపాల్ వర్మ రూపొందించిన 'రక్త చరిత్ర' చిత్రం 2010లో విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే.