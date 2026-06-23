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  4. Assam businessman held for hosting wife's birthday bash on Guwahati flyover
Written By సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 23 June 2026 (21:53 IST)

భాస్కర్ వర్మ సేతు బ్రిడ్జిపై భార్య బర్త్ డే వేడుకలు.. గౌహతి వ్యాపారవేత్త అరెస్ట్ (video)

Wife Birthday
BY: సెల్వి
Publish: Tue, 23 Jun 2026 (21:43 IST) Updated: Tue, 23 Jun 2026 (21:53 IST)
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Wife Birthday
అస్సాం, గౌహతిలో కొత్తగా ప్రారంభించిన కుమార భాస్కర్ వర్మ సేతు బ్రిడ్జిపై జరిగిన పుట్టినరోజు వేడుకకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో, ప్రజా మౌలిక సదుపాయాలను దుర్వినియోగం చేస్తున్నారనే తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో, గౌహతికి చెందిన ఒక వ్యాపారవేత్తను అస్సాం పోలీసులు మంగళవారం అరెస్టు చేశారు.
 
గౌతమ్ బారువాగా గుర్తించబడిన ఆ వ్యాపారవేత్త, తన భార్య పుట్టినరోజును జరుపుకోవడానికి వంతెనపై ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఆన్‌లైన్‌లో విస్తృతంగా ప్రచారమైన దృశ్యాలలో, ఫ్లైఓవర్‌లోని ఒక భాగం రెడ్ కార్పెట్, అలంకరణ ఏర్పాట్లు, పార్క్ చేసిన వాహనాలతో తాత్కాలిక పార్టీ వేదికగా మారిపోయినట్లు కనిపించింది.
 
ఈ వీడియోలు నెటిజన్లలో తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని రేకెత్తించాయి. ప్రయాణికుల కోసం ఉద్దేశించిన ప్రజా రహదారిని ఒక ప్రైవేట్ కార్యక్రమానికి ఎలా ఉపయోగించారని వారిలో చాలామంది ప్రశ్నించారు. సాధ్యమయ్యే ట్రాఫిక్ అంతరాయాలు, నిబంధనల అమలులో లోపాలపై కూడా పలువురు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
 ఈ వేడుక వాహనదారులకు అసౌకర్యాన్ని కలిగించింది. ఈ ప్రాంతంలో ఒక కీలకమైన కనెక్టివిటీ ప్రాజెక్ట్ అయిన, ఇటీవల ప్రారంభించిన వంతెనపై వాహనాల రాకపోకలను ప్రభావితం చేసింది.
 
వైరల్ అయిన ఫుటేజ్, తదనంతర ప్రజా వ్యతిరేకత ఆధారంగా, పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. దర్యాప్తులో భాగంగా, ఈ కార్యక్రమంలో ఉపయోగించినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న రెండు వాహనాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 
 
ఈ వేడుకను ఏ పరిస్థితులలో నిర్వహించారు. ఫ్లైఓవర్ వినియోగానికి అధికారుల నుండి ముందస్తు అనుమతి ఏమైనా పొందారా అనే విషయాలను నిర్ధారించుకోవడానికి అధికారులు బారువాను విచారణ నిమిత్తం అదుపులోకి తీసుకున్నారు. దర్యాప్తులో తేలిన అంశాల ఆధారంగా తదుపరి చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు తెలిపారు. 
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సెల్వి

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