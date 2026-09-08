పెళ్లైన కొన్ని నెలలకే భార్యను హత్య చేసి తలను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టిన భర్త.. ఎక్కడ?
భార్యాభర్తల మధ్య మనస్పర్థలు నేరాలకు దారితీస్తున్నాయి. తాజాగా భార్యపై అనుమానంతో ఓ భర్త.. ఆమెను దారుణంగా హత్య చేసిన ఘటన అసోంలోని గౌహతిలో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. గౌహతిలో 25 ఏళ్ల రియా తాలూక్దార్ దారుణ హత్యకు గురైంది. ఆమె భర్త రామానుజన్ గోస్వామిపై పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సోమవారం రియా, ఆమె భర్త మధ్య వాగ్వాదం జరిగినట్లు సమాచారం.
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మంగళవారం ఇంటి నుంచి దుర్వాసన రావడంతో అనుమానంతో పోలీసులు తనిఖీ చేయగా, రియాను అత్యంత క్రూరంగా హత్య చేసి, తల వేరు చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినట్లు వెలుగులోకి వచ్చింది.
హత్యకు గల కారణాలు ఇంకా తెలియరాలేదు. పోలీసుల ముందు నిందితుడు పోలీసులు ముందు లొంగిపోయాడు. అతడిపై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అనుమానం కారణంగా పెళ్లైన కొన్ని నెలలకే నిందితుడు భార్యను పొట్టనబెట్టుకున్నాడని విచారణలో తెలియవచ్చింది.