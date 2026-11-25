మీరట్ హోటల్లో యువతిపై లైంగిక దాడి: పోలీసుల అదుపులో నిందితుడు సల్మాన్
ఉత్తరప్రదేశ్లోని మీరట్లో యువతిపై లైంగిక దాడి కేసులో నిందితుడు సల్మాన్ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా మీరట్ ఎస్ఎస్పి బి.బి.జి.టి.ఎస్. మూర్తి మాట్లాడుతూ, సదర్ బజార్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక ఫిర్యాదు అందింది. ఆ ఫిర్యాదులో.. సల్మాన్ అనే వ్యక్తి ఒక దళిత మహిళను బంధించి, ఆమెపై లైంగిక దాడికి పాల్పడినట్లు పేర్కొన్నారు. దీనిపై సంబంధిత చట్టపరమైన సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసి, తగిన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నాము.
ఈ రోజు నిందితుడు లోహియా నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని నహర్ నర్హేరా గ్రామం సమీపంలో, నిర్మాణంలో ఉన్న ఒక అండర్పాస్ వద్ద దాక్కున్నాడని మాకు ఖచ్చితమైన సమాచారం అందింది. వెంటనే లోహియా నగర్, సదర్ బజార్ పోలీస్ స్టేషన్ల బృందాలు అక్కడికి చేరుకుని ఆ ప్రాంతాన్ని చుట్టుముట్టాయి. తాను చిక్కుకుపోయానని గ్రహించిన నిందితుడు, పోలీసులపై దాడి చేసాడు.
పోలీసులు తమ భద్రతను కాపాడుకుంటూనే అతడిని పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించగా, నిందితుడు సమీపంలోని వంతెనపైకి ఎక్కి తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు. ఆ క్రమంలో అతను కాలు జారి వంతెన పైనుంచి కింద పడటంతో, అతని కుడి కాలికి, ఎడమ చేతులకు గాయాలయ్యాయి. అతడిని వెంటనే చికిత్స కోసం ఆసుపత్రికి తరలించాం. తదుపరి చట్టపరమైన చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని తెలిపారు.