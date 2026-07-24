Venu Swamy: కాక్రోచ్ జనతా పార్టీతో మోదీకి ఇబ్బందులు తప్పవు.. వేణు స్వామి జోస్యం (video)
కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ భవిష్యత్తుపై జోస్యం చెప్పేందుకు ప్రముఖ జ్యోతిషుడు వేణు స్వామి ముందుకొచ్చారు. సీజేపీకి అక్టోబర్ 31 వరకు ఒక క్రేజ్.. ఆ తర్వాత మరోరకమైన క్రేజ్ వస్తుందని ఆయన అన్నారు. ఈ పార్టీ వల్ల బీజేపీకి, మరీ ముఖ్యంగా ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీకి ఇబ్బందులు తప్పవని వేణుస్వామి జోస్యం చెప్పారు. రాబోయే కాలంలో దేశంలో ఓ పార్టీని గద్దె దింపడం లేదా గద్దెనెక్కించే స్థాయికి చేరుకుంటుందని అన్నారు.
Venu Swamy
రాశి చక్రాల ప్రకారం బొద్దింకల పార్టీని బలప్రయోగంతో అణచివేయాలని చూస్తే వ్యవహారం రివర్స్ అవుతుందని వేణు స్వామి అన్నారు. యుద్ధవాతావరణంలో వీళ్లను హ్యాండిల్ చేయడం కష్టం.. ప్రేమతో వీరిని దారికి తెచ్చుకోవాలి.. అగ్రెసివ్గా వెళ్తే మరింత తీవ్రమవుతుందని వేణు స్వామి హెచ్చరించారు.
లఘ్న కుండలి ప్రకారం సీజేపీ పార్టీ జ్యోతిషంలో బుధాదిత్య యోగం కనిపిస్తుందని.. అందువల్లే పార్టీకి విపరీతమైన క్రేజ్ వచ్చిందన్నారు. కాలసర్ప సహిత రాజయోగం కనిపించిన పార్టీ సీజేపీ అంటూ వేణు అన్నారు. మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాకు బొద్దింకల పార్టీ డిమాండ్ చేసిందని.. వందకు వందశాతం ఆయన రాజీనామా చేసే అవకాశం వుందని వేణు చెప్పుకొచ్చారు.