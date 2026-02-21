స్కూలు పిల్లల్ని ఎక్కించేందుకు ఆటో డ్రైవర్ దిగాడు, పిల్లాడు యాక్సలరేటర్ తొక్కాడు, వామ్మో... వీడియో
ఎల్కేజీ, యూకేజీ, రెండుమూడు తరగతుల పిల్లలను ఆటోలో ఎక్కించేటప్పుడు జాగ్రత్తగా లేకపోతే ప్రమాదాలు జరుగుతాయి. ఇలాంటి అనుకోని ఘటనకు సంబంధించి వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ ఘటన ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జరిగింది.
యూపీలోని మైనపురిలో ఆటో రిక్షాలో స్కూలు పిల్లల్ని ఎక్కించేందుకు ఆటోను రన్నింగులోనే వుంచి డ్రైవర్ కిందకు దిగాడు. ఇంతలో ఓ పిల్లవాడి తల్లి పిల్లవాడిని ఆటోలో ఎక్కించింది. డ్రైవర్ బ్యాగు సర్ది ఆటో లోపలికి వచ్చేలోపుగానే పిల్లవాడు పొరబాటున ఆటో యాక్సెలరేటర్ పైన కాలు వేసి తొక్కాడు. అంతే... ఆటో రయ్యమంటూ పరుగులు తీసింది. ఆటోను ఆపేందుకు డ్రైవరు ఆటోతో పాటు పరుగులు పెట్టినా అతడి వల్లకాలేదు. చివరికి అందులోని పిల్లవాడు భయంతో ఆటో యాక్సలరేటర్ పైనుంచి కాలు తీసేయడంతో ఆటో ఆగిపోయిందట. అదృష్టవశాత్తూ ఎదురుగా ఎలాంటి వాహనాలు లేకపోవడంతో పెనుప్రమాదం తప్పింది.