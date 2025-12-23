Avian Flu: కేరళలో ఏవియన్ ఫ్లూ.. రెండు జిల్లాల్లో నిర్ధారణ.. చికెన్పై ఆంక్షలు
ఆలప్పుళ, కొట్టాయం జిల్లాలలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో కోళ్లలో ఏవియన్ ఫ్లూ నిర్ధారణ అయిన తర్వాత, కేరళ రాష్ట్ర పశుసంవర్ధక శాఖ ముందుజాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టిందని అధికారులు మంగళవారం తెలిపారు. ఆలప్పుళలో, నెడుముడి, చెరుతానా, కరువట్ట కార్తీకపల్లి, అంబలపుళ సౌత్, పున్నప్ర సౌత్, తకళి, పురక్కాడ్ ప్రాంతాలలో ఈ వ్యాధి వ్యాప్తి చెందింది. కొట్టాయంలో, కురుపంతర, కల్లుపురైక్కల్, వెలూర్ ప్రాంతాలలో ఏవియన్ ఫ్లూ వ్యాపించినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
దీనిపై పశుసంవర్ధక శాఖ మంత్రి జె. చింజు రాణి మాట్లాడుతూ, కేంద్ర ల్యాబ్ నుండి వచ్చిన పరీక్ష ఫలితాలు రెండు జిల్లాల్లోనూ ఈ వ్యాప్తిని ధృవీకరించాయని తెలిపారు. సుమారు వారం రోజుల క్రితం మా దృష్టికి ఏవియన్ ఫ్లూ కేసులు వచ్చాయి. నమూనాలను సేకరించి భోపాల్లోని కేంద్ర ప్రయోగశాలకు పంపించాం, అది ఈ వ్యాప్తిని ధృవీకరించింది" అని ఆమె అన్నారు. ఈ వ్యాప్తి తీవ్రతను ప్రస్తుతం తమ శాఖ అంచనా వేస్తోందని మంత్రి తెలిపారు.
ఇప్పటివరకు పౌల్ట్రీ ఉత్పత్తుల వినియోగంపై ఎలాంటి ఆంక్షలు విధించలేదని ఆమె అన్నారు. "అయితే, తదుపరి విశ్లేషణ తర్వాత, అవసరమైతే, కోళ్లను చంపడం, పౌల్ట్రీ మాంసం వినియోగంపై ఆంక్షలు విధించడం వంటి చర్యలను ప్రకటిస్తాం...అని ఆమె తెలిపారు. క్రిస్మస్, నూతన సంవత్సర వేడుకల సమయంలో అమ్మకాలు సాధారణంగా పెరుగుతాయని, కాబట్టి పౌల్ట్రీ రైతులు ప్రభావితమయ్యే అవకాశం ఉందని రాణి అన్నారు.
సాధారణంగా, రైతులకు పరిహారం అందిస్తారు. అయితే, కొన్ని సందర్భాల్లో, కేంద్రం నుండి నిధుల కేటాయింపుకు సంబంధించి సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అప్పుడు రాష్ట్రం తన సొంత నిధులపై ఆధారపడాల్సి వస్తుందని ఆమె అన్నారు. వలస పక్షుల ద్వారా ఏవియన్ ఫ్లూ వ్యాపిస్తుందని మా అంచనా. గత సంవత్సరం కూడా అలప్పుజ, కొట్టాయం, పతనంతిట్ట జిల్లాల్లో ఇలాంటి వ్యాప్తిలు సంభవించాయి.. అని మంత్రి అన్నారు.