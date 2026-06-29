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రామమందిర విరాళాలు చోరీ : పిల్పై అత్యవసర విచారణకు సుప్రీం నో
అయోధ్య రామమందిర విరాళాల చోరీపై దాఖలైన ప్రజాహిత వ్యాజ్యాన్ని అత్యవసరంగా విచారించేందుకు దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానమైన సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది. వేసవి సెలవులు ముగిసిన వెంటనే ఈ పిటిషన్ను విచారణకు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేసింది. ఈ అంశంలో అంత అత్యవసరం ఏమిటని ధర్మాసనం ప్రశ్నించింది.
జస్టిస్ ఎం.ఎం.సుందరేశ్, జస్టిస్ షీల్ నాగు ధర్మాసనం ముందు ఈ పిటిషన్ ప్రస్తావనకు వచ్చింది. పిటిషనర్ తరపు న్యాయవాది ఆరోపణలు చాలా తీవ్రమైనవని వాదించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తున్న తీరుపైనా అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు. అయినప్పటికీ ధర్మాసనం తక్షణ విచారణకు అంగీకరించలేదు.
న్యాయవాది నరేంద్ర కుమార్ గోస్వామి వ్యక్తిగత హోదాలో ఈ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. రామజన్మభూమి తీర్థక్షేత్ర ట్రస్టు వచ్చిన విరాళాలపై కోర్టు పర్యవేక్షణలో దర్యాప్తు జరపాలని కోరారు. ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ నిర్వహించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. విరాళాలకు సంబంధించిన రికార్డులు, సీసీటీవీ ఫుటేజీ, డిజిటల్ లాగ్లను భద్రపరచాలని కూడా కోరారు.
ప్రజా ఆలయాలకు వచ్చే విరాళాలు పవిత్రమైన ట్రస్ట్ ఆస్తిగా పరిగణించాలని పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. వాటి నిర్వహణలో పూర్తి పారదర్శకత, జవాబుదారీతనం ఉండాలని అన్నారు. దేశ ప్రాధాన్యమున్న ఆలయాల్లో విరాళాలు నిర్వహణకు కనీస మార్గదర్శకాలు రూపొందించాలని కూడా సుప్రీంకోర్టును కోరారు.
ఇదిలావుంటే, ఈ కేసులో కొనసాగుతున్న దర్యాప్తు మరోవైపు వేగంగా సాగుతోంది. విరాళాల దుర్వినియోగం కేసులో ఎనిమిది మంది ఇళ్లలో పోలీసులు సోదాలు నిర్వహించారు. ఒక నిందితుడి ఇంటి నుంచి నగలు, పలు పత్రాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ట్రస్ట్ సభ్యుడి ఫిర్యాదు, ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) ప్రాథమిక నివేదిక ఆధారంగా ఈ కేసు నమోదైంది.
అనిరుధ్ రవిచంద్రన్, కావ్య మారన్ల పెళ్లికి ముహూర్తం ఖరారు?
యూట్యూబ్ ఇంటర్వ్యూలో సీనియర్ నటుడు వై.జి. మహేంద్రన్ చేసిన కామెంట్స్ కోలీవుడ్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. మహేంద్రన్ తన మేనల్లుడు అనిరుధ్ రవిచందర్, కావ్య మారన్ వివాహం గురించి ప్రస్తావించారు దీనివల్ల, కొంతకాలంగా వినిపిస్తున్న ఊహాగానాలను ఆయన పొరపాటున ధృవీకరించారేమోనని చాలామంది భావించారు. "అనిరుధ్ మృదు స్వభావి. నాకు తెలిసినంత వరకు వాళ్లిద్దరూ పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారు. ఆ అమ్మాయి (కావ్య మారన్) సాధారణ వ్యక్తి కాదు. అంత పెద్ద టీమ్ను నిర్వహించగల సామర్థ్యం ఆమెకు ఉంది. తండ్రి వ్యాపార నైపుణ్యాలు ఆమెకు వచ్చాయి. ఇద్దరూ మంచి జోడీ. కలిసి మ్యూజిక్ బిజినెస్లో కూడా రాణించగలరు" అని వైజీ పేర్కొన్నారు. మహేంద్రన్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలతో కావ్య-అనిరుధ్ పెళ్లి టాపిక్ సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్గా మారింది.
కావ్యా మారన్ను అనిరుధ్ పెళ్లాడనున్నారా?
సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఫ్రాంచైజీ అధినేత, ప్రముఖ నిర్మాత కళానిధి మారన్ కుమార్తె కావ్యా మారన్ను ప్రముఖ యువ సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ రవిచందర్ వివాహం చేసుకోబోతున్నారంటూ జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది. ఈ ప్రచారానికి మరింత బలం చేకూరేలా తమిళ సీనియర్ నటుడు వైజీ మహేంద్రన్ కామెంట్స్ చే్శారు. ఇపుడు ఈ వ్యాఖ్యలు ఇండస్ట్రీలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. తాజాగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆయన అనిరుధ్, కావ్యల గురించి మాట్లాడుతూ.. "అనిరుధ్ చాలా మంచివాడు, సాఫ్ట్ బాయ్. ఎంతో సమర్థుడు. అయితే, ఏదో ఒక విషయం అతడిని పెళ్లి వైపు అడుగులు వేయకుండా ఆపుతోంది. ఆ అడ్డంకులు త్వరలోనే తొలగిపోతాయని ఆశిస్తున్నా" అంటూ నవ్వుతూ వ్యాఖ్యానించారు.
శ్రద్ధా కపూర్ ప్రధాన పాత్రలో 'ఈఠ' టైటిల్ వివాదం ఏంటి?
బాలీవుడ్ నటి శ్రద్ధా కపూర్ ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కిన చిత్రం ఈఠ. లక్ష్మణ్ ఉటేకర్ దర్శకుడు. ఈ సినిమా టీజర్ జూన్ 23న విడుదలై వివాదంలో చిక్కుకుంది. మరాఠీ 'లవాణి' కళాకారిణి 'విఠాబాయి నారాయణ్ గావ్కర్' జీవితం ఆధారంగా తెరకెక్కుతున్న ఈ బయోపిక్ టైటిల్పై రాజకీయపార్టీ ఎన్సీపీ, విఠాబాయి కుటుంబ సభ్యులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు.
నా భర్త గోవిందాకు అనేక మంది మహిళలతో సంబంధం ఉంది : భార్య సునీత అహుజా
ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు గోవిందాపై ఆయన భార్య సునీత అహుజా సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. తన భర్తకు అనేక మంది మహిళలతో సంబంధం ఉందని ఆమె ఆరోపించారు. ప్రస్తుతం ఆమె 'లాకప్ : సచ్ యా సజా' అనే రియాలిటీ షోలో కంటెస్టెంట్గా పాల్గొంటున్నారు. షో ప్రీమియర్ ఎపిసోడ్లోనే తన వివాహ జీవితంలోని రహస్యాలను బయటపెట్టి, భర్త గోవిందాకు గతంలో పలువురితో ఎఫైర్లు ఉన్నాయని అంగీకరించారు. ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు బాలీవుడ్ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
నెట్ ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న బాహుబలి ది టార్చ్ బేరర్
ఇండియన్ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద కొత్త చరిత్ర సృష్టించింది బాహుబలి. బాహుబలి ది బిగినింగ్, బాహుబలి ది కన్ క్లూజన్ చిత్రాలు రికార్డ్ స్థాయి వసూళ్లు సాధించి మరే సినిమా అందుకోలేని బెంచ్ మార్క్ క్రియేట్ చేశాయి. బాహుబలిగా రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ప్రపంచస్థాయిలో కీర్తి ప్రతిష్టలు సంపాదించుకున్నారు. ఈ పేరు, గుర్తింపు ఊరికే రాలేదని బాహుబలి మేకింగ్ డాక్యుమెంటరీ బాహుబలి ది టార్చ్ బేరర్ చూస్తే తెలుస్తోంది.