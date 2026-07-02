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Written By సెల్వి
Last Updated : Thursday, 2 July 2026 (18:38 IST)

ఈవ్‌టీజింగ్ చేశాడని చెంపదెబ్బ.. అంతే అక్కాచెల్లెళ్లపై పదునైన ఆయుధాలతో దాడి

crime scene
BY: సెల్వి
Publish: Thu, 2 Jul 2026 (18:36 IST) Updated: Thu, 2 Jul 2026 (18:38 IST)
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మహిళలకు భద్రత కరువైంది. ఒకవైపు అకృత్యాలు జరుగుతుంటే.. మరోవైపు అఘాయిత్యాలను ఎదిరిస్తే దాడులు జరుగుతున్నాయి. తాజాగా చిక్కబల్లాపూర్ జిల్లా చింతామణి పట్టణంలోని ఆశ్రయ లేఅవుట్‌లో, మంగళవారం రాత్రి ఇద్దరు సోదరీమణులపై 10 మందితో కూడిన ముఠా దాడి చేసింది. 
 
ఈవ్‌టీజింగ్ కారణంగా జరిగిన ఈ దాడిలో, పెద్దమ్మాయి కడుపు, మెడ భాగాల్లో పదునైన ఆయుధాలతో గాయాలపాలయ్యారు. బాధితురాలైన మేఘన ఇంజనీరింగ్  మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థిని, అలాగే పట్టణంలోని ఒక పాఠశాలలో విద్యార్థులకు నృత్యం నేర్పిస్తుంటారు. మంగళవారం సాయంత్రం సుమారు 4:30 గంటల సమయంలో, కొందరు యువకులు ఆమెను మేడమ్, మేడమ్ అని పిలుస్తూ వేధించగా ఆమె వారిని నిలదీశారు. 
 
మద్యం మత్తులో ఉన్నట్లు భావిస్తున్న ఆ యువకులు ఆమెతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించగా, వారి తీరుతో విసిగిపోయిన మేఘన వారిలో ఒకరిని చెంపదెబ్బ కొట్టి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. చెంపదెబ్బ ఘటనకు ప్రతీకారంగా, అదే యువకులు మరో పదిమందితో కలిసి రాత్రి సుమారు 8:30 గంటల సమయంలో మేఘన ఇంటికి వచ్చి వారిపై దాడి చేశారు. ఈ దాడిలో మేఘన పొట్ట, మెడ భాగాలపై పదునైన ఆయుధంతో దాడి జరగగా, ఆమె సోదరి నిహారికపై కూడా దాడి చేశారు. 
 
మేఘనను హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి తరలించి, ఆ తర్వాత మెరుగైన వైద్యం కోసం కోలార్ జిల్లా ఆసుపత్రికి తరలించారు. తనను వేధించిన యువకుల వివరాలు తనకు తెలియదని మేఘన పేర్కొన్నారు. ఆ యువకులను కార్తీక్ మరియు వినోద్‌గా గుర్తించినట్లు సమాచారం. కాగా, బాధితురాలు మేఘన నిందితులపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. చింతామణి పట్టణ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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సెల్వి

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