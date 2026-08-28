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  4. Baba Ramdev sends Raksha Bandhan gift to Kangana Ranaut; calls for end to hatred, discrimination
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 28 August 2026 (12:50 IST)

కంగనా రనౌత్‌కు రాఖీ పంపిన రాందేవ్ బాబా - ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతా...

ramdev baba
Written By: ఠాగూర్
Updated: Fri, 28 Aug 2026 (12:50 IST)
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బాలీవుడ్ సినీ నటి, బీజేపీ ఎంపీ కంగనా రనౌత్ - ప్రముఖ యోగా గురువు బాబా రాందేవ్‌ల మధ్య గత కొన్ని రోజులుగా కొనసాగుతున్న వివాదానికి తెరపడనుంది. రక్షా బంధన్‌ను పురస్కరించుకుని కంగనా రనౌత‌కు రాందేవ్ బాబా రాఖీ పంపారు. పైగా, ఆమెతో ఉన్న వివాదానికి ఫుల్‌స్టాఫ్ పెట్టేందుకు ఆమెకు ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతానని వెల్లడించారు. 
 
రాఖీ పండుగ సందర్భంగా కంగనాను తన సోదరిగా అభివర్ణిస్తూ, ఆమెకు స్వీట్లు, బహుమతులు పంపుతున్నట్టు ప్రకటించారు. సమాజంలో ఎలాంటి విద్వేషాలకు తావులేదని, శత్రుత్వాన్ని వీడాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. కొద్ది రోజుల క్రితం జంతర్ మంతర్ వద్ద నిరసనకారులను విమర్శిస్తూ కంగనా రనౌత్ చేసిన 'జనరేషన్ గట్టర్' వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారాన్ని రేపిన విషయం తెలిసిందే. 
 
సినీ పరిశ్రమతో పాటు పలు వర్గాల నుంచి ఆమెపై తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి. ఆ సమయంలో బాబా రాందేవ్ కూడా కంగనా వ్యాఖ్యలను బహిరంగంగా తప్పుబట్టారు. దీంతో ఇరువురి మధ్య మాటల యుద్ధం నడిచింది. ఈ నేపథ్యంలో రాఖీ పండుగను పురస్కరించుకుని రాందేవ్ శాంతి మంత్రం జపించడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
 
శుక్రవారం విలేకరులతో మాట్లాడిన బాబా రాందేవ్.. 'మా సోదరి కంగనా రనౌ‌త్‌కు ఈ బహుమతి, మిఠాయిలను పోస్టులో పంపుతున్నాను. దేశంలో ఎలాంటి కారణంతోనూ విద్వేషాలు ఉండకూడదు. ఒకరిపై ఒకరికి శత్రుత్వం వద్దు. అందుకే మేం అన్ని విబేధాలను పూర్తిగా పక్కనపెట్టాం. ఏ వివాదమైనా చర్చల ద్వారానే పరిష్కరించుకోవాలి. ఈరోజు రాఖీ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిపేందుకు కంగనాకు నేను ఫోన్ కూడా చేస్తాను" అని తెలిపారు.
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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