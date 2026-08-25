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  4. Baby Born With Four Arms And Four Legs In Madhya Pradesh: Doctors Suspect Rare Conjoined Twin Condition
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Tuesday, 25 August 2026 (22:14 IST)

మధ్యప్రదేశ్‌లో వింత శిశువు - నాలుగు కాళ్లు - నాలుగు చేతులు (వీడియో)

Rare Baby Born
Written By: ఠాగూర్
Updated: Tue, 25 Aug 2026 (22:14 IST)
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మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఓ వింత శిశువు జన్మించింది. నాలుగు కాళ్లు, నాలుగు చేతులతో ఓ పసికందు పుట్టాడు. అదనపు అవయవాలు ఛాతిభాగంలో అతుక్కుని ఉన్నాయి. ఇలా పుట్టడానికి జన్యుపరమైన సమస్యే కారణమని వైద్యులు ప్రాథమికంగా అంచనా వేశారు. 
 
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని లవ్‌‍కుష్ నగర్‌లో ఓ మగ శిశువు నాలుగు కాళ్లు, నాలుగు చేతులతో జన్మించాడు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న స్థానికులు ఆ శిశువును చూసేందుకు భారీగా తరలివచ్చారు. వైద్యుల ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం శిశువు ఛాతి భాగం నుంచి ఈ అరుదైన అవయవాలు పెరిగినట్టు గుర్తించారు. 
 
ఈ అసాధారణ పరిస్థితికి జన్యుపరమైన లోపాల కారణంగా కావొచ్చని వైద్యులు ప్రాథమికంగా భావిస్తున్నారు. అదనంగా ఉన్న కాళ్లు, చేతులను ఆపరేషన్ ద్వారా తొలగించే అవకాశాలను వారు పరిశీలిస్తున్నారు. అయితే, సర్జరీకి ముందు ఆ అవయవాల్లోని రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ, ఎముకల అనుసంధానం వంటి కీలక అంశాలను నిర్ధారించుకోవాల్సి ఉంటుందని తెలిపారు. ఇందుకోసం శిశువుకు ప్రత్యేక వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. 
 
ఈ పరీక్షకు నివేదికలు వచ్చిన తర్వాతే ఆపరేషన్‌పై తుది నిర్ణయం తీసుకుంటామని వైద్యులు స్పష్టం చేశారు. ఇదిలావుండా, శిశువుకు మెరుగైన వైద్య అందించేందుకు అధికారులు తక్షణమే స్పదించారు. బాలుడిని ఎయిర్ అంబులెన్స్ ద్వారా జబల్‌పూర్‌లోని ప్రత్యేక ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం నిపుణులైన వైద్యుల బృందం శిశువు ఆరోగ్య పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తోంది. 

 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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