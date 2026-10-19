బాలీవుడ్ నటుడు టైగర్ ష్రాఫ్కు ఏక్నాథ్ షిండే పరామర్శ
లారెన్స్ బిష్ణోయ్ ముఠా సభ్యులు జరిపిన కాల్పుల్లో గాయపడిన బాలీవుడ్ నటుడు టైగర్ ష్రాఫ్ను మహారాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి ఏక్నాథ్ షిండే ఆయన నివాసంలో పరామర్శించారు. ఆదివారం రాత్రి ఈ కాల్పులు జరగగా, ఆ వెంటనే ఉప ముఖ్యమంత్రి షిండే... నటుడు టైగర్ ష్రాఫ్ ఇంటికి వెళ్ళి పరామర్శించారు. ఈ సందర్భంగా డిప్యూటీ సీఎం షిండే మాట్లాడుతూ ఈ ఘటనను తీవ్రమైనదిగా అభివర్ణించారు. నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. ముంబైలో ఇలాంటి ఘటనలను అనుమతించబోమని కూడా ఆయన స్పష్టం చేశారు.
మరోవైపు, ముంబైలోని జుహులో బాలీవుడ్ నటుడు టైగర్ ష్రాఫ్ కారుపై ఐదు రౌండ్ల కాల్పులు జరగడం కలకలం రేపింది. ఈ ఘటనలో ఆయన కుడి చేతికి, ఛాతి భాగంలో స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో నిందితులను వెంటనే అరెస్టు చేయాలని, బాలీవుడ్కు మరింత భద్రత కల్పించాలని ఆల్ ఇండియన్ సినీ వర్కర్స్ అసోసియేషన్ డిమాండ్ చేసింది. ఇండస్ట్రీకి చెందిన ప్రముఖులపై ఇలాంటి దాడులు పునరావృతమవడం భయానక వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.
'ఈరోజు టైగర్ ష్రాఫ్. తర్వాత ఎవరు? ముంబై నగర నడిబొడ్డున ఒక సెలబ్రిటీకే భద్రత లేనప్పుడు.. ఒక సాధారణ వ్యక్తి ఎలా సురక్షితంగా బతుకుతాడు. ముంబై వీధులు మరోసారి రక్తంతో తడిసిపోతున్నాయి. ఈ పరిస్థితి 1990ల నాటి అండర్ వరల్డ్ యుగాన్ని గుర్తుచేస్తోంది. భయం నీడలో బాలీవుడ్ పనిచేయలేదు. కాల్పులు జరిపిన వారిపై కఠినంగా చర్యలు తీసుకోండి' అని సినీ వర్కర్స్ అసోసియేషన్ ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది.