కన్నడ నటుడు దర్శన్ భార్యకు అసభ్య సందేశాలు... ఇద్దరు అరెస్టు
కన్నడ నటుడు దర్శన్ భార్య విజయలక్ష్మికి అసభ్య సందేశాలు పంపిన కేసులో ఇద్దరిని కర్నాటక పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ ఇద్దరు నిందితుల్లో ఒకరు సాఫ్ట్వేర్ నిపుణుడు కావడం గమనార్హం. దావణగెరకు చెందిన టెక్కీ నితిన్, బెంగుళూరులోని చిక్కబానవర ప్రాంతానికి చెందిన ఆటో డ్రైవర్ చంద్రుగా వీరిని గుర్తించారు. ఐపీ అడ్రెస్ల ఆధారంగా వీరిద్దరిని గుర్తించారు.
విజయలక్ష్మిపై నిందితులు సోషల్ మీడియాలో అసభ్యకరమైన భాష వాడుతూ, అశ్లీల కామెంట్స్ పోస్ట్ చేశారు. దీంతో ఆమె పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా, ఆ సందేశాలను తొలగించారు. అలాగే, గత వారం 15 ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడీలు, 150కి పైగా అభ్యంతరకర కామెంట్లకు సంబంధించిన ఆధారాలను ఆమె సమర్పించారు. అయితే, తన ఫిర్యాదుపై పోలీసులు సరిగా స్పిందించలేదని ఆమె ఆరోపించారు.
అయితే, బెంగుళూరు నగర పోలీస్ కమిషనర్ సీమత్ కుమార్ సింగ్ మాత్రం వీటిని ఖండించారు. విచారణ మొదటి నుంచి కొనసాగుతోందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. తాజాగా ఇద్దరిని అరెస్టు చేయడంతో ఈ కేసులో దర్యాప్తు వేగవంతమైందని, ప్రస్తుతం ఈ కేసులో తదుపరి విచారణ కొనసాగుతోందని తెలిపారు.