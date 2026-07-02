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Written By ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 2 July 2026 (18:42 IST)

డేకేర్‌లో చిన్నారులకు అమానుష శిక్షలు - నోట్లోకి టాయిలెట్ జెట్ స్ప్రేతో నీళ్లు

crime scene
BY: ఠాగూర్
Publish: Thu, 2 Jul 2026 (18:40 IST) Updated: Thu, 2 Jul 2026 (18:42 IST)
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బెంగుళూరు నగరంలోని ఓ డే కేర్ కేంద్రంలో చిన్నారులపై ఆ కేంద్రంలో పని చేసే సిబ్బంది అమానుషంగా ప్రవర్తించారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపుతోంది. ఏడుస్తున్న చిన్నారలను వాషింగ్ మెషీన్‌లో కూర్చోబెట్టడం, టాయిలెట్‌ జెట్ స్ప్రేతో నోట్లోకి నీళ్లు చల్లడం, బాత్‌రూమ్‌లో బంధించడం వంటి శిక్షలు విధించినట్టు ఆరోపణలు వచ్చాయి. 
 
ఈ ఘటనలో నగరంలోని క్యాప్‌జెమినీ సంస్థ హెచ్.ఏ.ఎల్. క్యాంపస్ నిర్వహిస్తున్న డేకేర్ కేంద్రంలో జరిగినట్టు పోలీసులు వెల్లడించారు. చిన్నారును భయపెట్టి మౌనంగా ఉంచేందుకు ఇలాంటి అనుమానుష చర్యలకు పాల్పడినట్టు విచారణలో వెల్లడైంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. 
 
డే కేర్‌లో పని చేస్తున్న ఐదుగురు మహిళా సంరక్షకులపై కేసు నమోదు చేశారు. మరోవైపు, ఈ వ్యవహారంపై కర్నాటక బాలల హక్కుల పరిరక్షణ కమిషన్‌కు కూడా ఫిర్యాదు అందింది. కార్పొరేట్ కార్యాలయాల్లో నడుస్తున్న డే కేర్ కేంద్రాల భద్రత్, పర్యవేక్షణపై ఈ ఘటన తీవ్ర ఆందోళనకు దారితీసింది. 
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ఠాగూర్

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