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  4. Bangladesh Ex PM Sheikh Hasina Expresses Gratitude, Recalls India’s Contribution To Bangladesh Liberation War
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Tuesday, 20 October 2026 (12:46 IST)

975లో మాదిరిగానే నాకు ఆశ్రయమిచ్చారు: భారత్‌కు హసీనా థాంక్యూ నోట్‌

sheikh hasina
Written By: ఠాగూర్
Published: Tue, 20 Oct 2026 (12:46 IST)
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భారత ప్రభుత్వానికి, భారత ప్రజలకు బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనా ధన్యవాదాలు తెలిపారు. గత 1975లో జరిగినట్టుగానే తనను ఇపుడు ఆదరించారని ఆమె ఉద్వేగానికి గురయ్యారు. ఈ మేరకు ఆమె అంతర్జాతీయ మీడియా సంస్థతో వర్చువల్‌గా మాట్లాడారు. 
 
1975 ఆగస్టులో జరిగిన సైనిక తిరుగుబాటు హసీనా జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఆ ఘర్షణల్లో ఆమె తండ్రి (బంగ్లాదేశ్‌ తొలి అధ్యక్షుడు షేక్ ముజిబుర్ రెహమాన్‌), తల్లి, ముగ్గురు సోదరులు ఇంకా కుటుంబ సభ్యులు హత్యకు గురయ్యారు. 
 
ఆ సమయంలో విదేశాల్లో ఉండటం వల్ల హసీనా, ఆమె చిన్న చెల్లెలు రెహానా మాత్రమే బతికి బయటపడ్డారు. నాటి భారత ప్రధాని ఇందిరా గాంధీ ఆమెకు ఆశ్రయం ఇచ్చారు. ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత 1981 మేలో బంగ్లాదేశ్‌కు హసీనా తిరిగివెళ్లి.. ఆ దేశ రాజకీయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించారు. తాజా ఇంటర్వ్యూలో ఆనాటి పరిస్థితినే గుర్తు చేసుకొన్నారు. ప్రస్తుతం భారత్ కల్పించిన ఆశ్రయానికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.
 
'డిసెంబర్‌లో బంగ్లాదేశ్‌కు వెళ్లే విషయంలో ఎలాంటి మార్పు లేదు. తిరిగి వెళ్తున్నందుకు నాకేం భయం లేదు. వారు నన్ను చంపేయొచ్చు.. హింసించొచ్చు.. అరెస్టు చేయొచ్చు. కానీ వెళ్లడం నా బాధ్యత' అని హసీనా పునరుద్ఘాటించారు. అయితే డిసెంబర్‌లో ఏ తేదీన వెళ్తారని విషయాన్ని మాత్రం వెల్లడించలేదు. అలాగే తనపై, తన మద్దతుదారులపై నమోదైన కేసుల విచారణ పారదర్శకంగా జరిగేలా చూడాలని ప్రస్తుత బంగ్లా ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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