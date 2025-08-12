12 యేళ్ల బంగ్లాదేశ్ బాలికపై 200 మంది అఘాయిత్యం - 10 మంది అరెస్టు
మహారాష్ట్రలో దారుణం జరిగింది. ఈ దారుణం దేశ వ్యాప్తంగా కలకలం రేపుతోది. బంగ్లాదేశ్కు చెందిన 12 యేళ్ళ బాలికపై మూడు నెలల వ్యవధిలో 200 మందికి పైగా కామాంధులు అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డారు. మహారాష్ట్రలోని పాలడ్ జిల్లా, నైగావ్లో సెక్స్ రాకెట్ నుంచి ఆ బాలికకు విముక్తి కల్పించిన తర్వాత ఈ విస్తుపోయే నిజాలు బయటపడ్డాయి.
మీరా - భయందర్ వసాయి- విరార్ పోలీస్ విభాగంలోని మానవ అక్రమ రవాణా నిరోధక బృందం జులై 26న 'ఎక్సోడస్ రోడ్ ఇండియా ఫౌండేషన్', 'హార్మొనీ ఫౌండేషన్' అనే ఎన్జీవోల సహాయంతో ఓ వ్యభిచార గృహంపై దాడి చేసింది. ఈ ఆపరేషన్లో బంగ్లాదేశ్కు చెందిన 12 ఏళ్ల బాలికను రక్షించారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి ఇప్పటివరకు 10 మందిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
పోలీసుల విచారణలో బాలిక చెప్పిన విషయాలు అధికారులను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేశాయి. ఈ ఘటనపై హార్మొనీ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు అబ్రహం మథాయ్ మాట్లాడుతూ.. ఆ బాలికను మొదట గుజరాత్లోని నడియాదు తీసుకెళ్లారని, అక్కడ మూడు నెలలపాటు 200 మందికిపైగా ఆమెపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారని, ఈ విషయాన్ని ఆ బాలిక వివరించిందని తెలిపారు.
పాఠశాలలో ఒక సబ్జెక్టులో ఫెయిల్ కావడంతో తల్లిదండ్రులు ఏమంటారోనన్న భయంతో తనకు తెలిసిన ఒక మహిళతో కలిసి ఆ బాలిక ఇంటి నుంచి పారిపోయిందని మథాయ్ వివరించారు. 'ఆ మహిళే బాలికను రహస్యంగా భారతదేశానికి తీసుకొచ్చి వ్యభిచార కూపంలోకి నెట్టింది. ఆ బాలిక చెప్పిన ప్రతీ ఒక్కరినీ అరెస్టు చేయాలి' అని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.