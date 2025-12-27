బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీల బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంతో తెలిస్తే షాకవుతారు.. తెలుసా?
భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం. దానికి అనుగుణంగానే, మన దేశంలో పనిచేస్తున్న రాజకీయ పార్టీలు భారీ ఆర్థిక వనరులను కలిగి ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, భారతదేశంలోని ప్రముఖ జాతీయ పార్టీలైన బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీల ఆర్థిక గణాంకాలు అందరికీ షాకిస్తున్నాయి.
ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో జరిగిన ఇటీవల ఢిల్లీ ఎన్నికల తర్వాత ఈ రెండు పార్టీలు సమర్పించిన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ వివరాలను పరిశీలిద్దాం. బీజేపీ కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి సమర్పించిన వివరాల ప్రకారం, ఆ కాషాయ పార్టీకి రూ. 6,900 కోట్ల బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉంది.
ఇది బీజేపీని భారతదేశంలో అత్యంత ధనిక రాజకీయ పార్టీగా భారీ తేడాతో నిలబెట్టింది. దీనితో పోలిస్తే, కాంగ్రెస్ కేవలం రూ. 53 కోట్ల బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ను వెల్లడించింది. ఇది బీజేపీ ఆర్థిక బలం ముందు చాలా తక్కువగా కనిపిస్తుంది.
ఈ డేటా పార్టీలు అధికారికంగా సమర్పించిన సమాచారం ఆధారంగా సంకలనం చేయబడింది. అయితే, ఇందులో ఒక ముఖ్యమైన మెలిక ఉంది. రాజకీయ పార్టీలు రూ. 20,000 మించిన విరాళాలను మాత్రమే వెల్లడించాల్సి ఉంటుంది. వాస్తవానికి, తప్పనిసరి వెల్లడింపును నివారించడానికి చాలా పార్టీలు చిన్న మొత్తాలలో విరాళాలను స్వీకరిస్తాయి. అంటే వాటి వాస్తవ ఆర్థిక బలం చాలా ఎక్కువగా ఉండవచ్చు.
ఇతర జాతీయ పార్టీలలో, బీఎస్పీ రూ.580 కోట్ల బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ను వెల్లడించగా, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ కేవలం రూ. 9.9 కోట్లను నివేదించింది. సీపీఎం వద్ద రూ. 4 కోట్లు ఉండగా, సీపీఐ వద్ద కేవలం రూ. 41 లక్షలు ఉన్నాయి. ఇది ఏ జాతీయ పార్టీకైనా అత్యంత తక్కువ మొత్తాలలో ఒకటి.