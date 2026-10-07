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  4. Barefoot in saree, Jharkhand woman runs 1,600m to chase home guard dream
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 7 October 2026 (12:38 IST)

హోంగార్డ్ ఉద్యోగం కోసం చీరలో 6 నిమిషాల్లోనే లక్ష్యాన్ని చేధించిన వితంతువు (video)

Jharkhand woman
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 7 Oct 2026 (12:38 IST)
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Jharkhand woman
హోంగార్డ్ ఉద్యోగం కోసం ఓ వితంతువు మండుటెండలో కేవలం 6 నిమిషాల్లోనే లక్ష్యాన్ని పూర్తి చేసి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. తన ఇద్దరు పిల్లలు, వృద్ధులైన అత్తమామల పోషణ కోసం హోంగార్డు ఉద్యోగాన్ని సాధించాలనే సంకల్పంతో చీరకట్టులో, కాళ్లకు చెప్పులు లేకుండానే 1600 మీటర్ల పరుగు పందెంలో పాల్గొంది. జార్ఖండ్, రామ్‌గఢ్ జిల్లాలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. 
 
వివరాల్లోకి వెళితే.. రామ్‌గఢ్ జిల్లాలోని సోసో గ్రామానికి చెందిన కవితా కుమారి భర్తను కోల్పోయి, తన ఇద్దరు పిల్లలతో పాటు అత్తమామల బాగోగులు చూసుకుంటోంది. కుటుంబ భారాన్ని మోస్తున్న ఆమె, ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సంపాదిస్తే పిల్లలకు మెరుగైన భవిష్యత్తును అందించవచ్చని భావించింది. ఇందుకోసం హోంగార్డుకు అప్లై చేసుకుంది. కానీ పేదరికం కారణంగా కనీసం రన్నింగ్ షూస్ గానీ, ట్రాక్‌సూట్ గానీ కొనుక్కునే స్థోమత ఆమెకు లేదు. అయినా నిరాశపడకుండా, చీరకట్టుతోనే ప్రాక్టీస్ చేసింది. 
 
భౌతిక సామర్థ్య పరీక్షల్లో భాగంగా 1600 మీటర్ల పరుగును 10 నిమిషాల్లో పూర్తి చేయాల్సి ఉండగా, కవిత మండుటెండలో చెప్పులు లేకుండానే పరుగెత్తి కేవలం 6 నిమిషాల్లోనే గమ్యాన్ని చేరుకుంది. ఆమె పరుగు తీస్తున్న సమయంలో తీసిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. 
 
దీంతో ఆమె పట్టుదలను, కఠోర శ్రమను చూసి పలువురు చలించిపోయారు. స్థానికంగా ఉన్న ఒక రన్నింగ్ గ్రూప్ సభ్యులు ఆమె ఇంటికి వెళ్లి సత్కరించి, ఆమెకు అండగా ఉంటామని భరోసా ఇచ్చారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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