సీఎం అయ్యానన్న ఆనందం నుంచి బైటపడక ముందే విజయ్కు ఎక్కడలేని నిరుత్సాహం, ఏంటది?
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఇంకా సీఎం అయ్యానన్న ఆనందం నుంచి బైటపడక ముందే ఆయనకు ఎక్కడలేని నిరుత్సాహాన్ని కలిగించే రాజకీయ విన్యాసాలు ఆయనకు మద్దతు ఇచ్చిన పార్టీల నుంచి కనబడుతున్నాయి. అసెంబ్లీలో విజయ్ ప్రభుత్వాన్ని గట్టెక్కించిన అన్నాడీఎంకె రెబల్ ఎమ్మెల్యేల్లో పలువురు తమకు మంత్రి పదవులు దక్కనున్నాయంటూ ప్రచారం చేసుకుంటున్నారట. దీనితో టీవీకే పార్టీలోనే కాకుండా ఆ పార్టీకి మద్దతు తెలుపుతున్న వామపక్షాలు, వీసీకే నుంచి తీవ్ర అభ్యంతరాలు వ్యక్తమవుతున్నట్లు సమాచారం.
ఒకవేళ అన్నాడీఎంకె పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యేలకు మంత్రి పదవులు ఇస్తే ప్రజల తీర్పును వ్యతిరేకించినవారమవుతామంటూ వీసీకె పార్టీ వ్యాఖ్యానిస్తోంది. అన్నాడీఎంకేకి చెందిన ఎమ్మెల్యేలను సాధ్యమైనంత దూరంలో పెట్టాలని టీవీకె మిత్రపక్షాలు గట్టిగా వాదిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఐతే వీసీకె వాదనను అన్నాడీఎంకె రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు తోసిపుచ్చుతున్నారు.
తమకు మంత్రి పదవులు ఇస్తే ప్రజా తీర్పుకి వ్యతిరేకం ఎలా అవుతుంది... డీఎంకె పక్షాన గెలిచి ఆ పార్టీని విడిచిపెట్టి వచ్చినవారు మీరు. మీకు ప్రజలు వ్యతిరేకంగా తీర్పు ఇచ్చారు. మీరే అసలు ప్రస్తుతం టీవీకెకి మద్దతు ఇచ్చి ప్రజా తీర్పును అపహాస్యం చేస్తున్నారంటూ మాటల యుద్ధం మొదలుపెట్టారు. పరస్పరం వాదనలు చేసుకుంటున్న ఎమ్మెల్యేలను చూసి విజయ్ తలపట్టుకుంటున్నారట.
