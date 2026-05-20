  4. Before he could even emerge from the euphoria of becoming Chief Minister, Vijay was struck by an overwhelming sense of despondency, what could it be?
Written By డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Last Modified: Wednesday, 20 May 2026 (17:21 IST)

సీఎం అయ్యానన్న ఆనందం నుంచి బైటపడక ముందే విజయ్‌కు ఎక్కడలేని నిరుత్సాహం, ఏంటది?

తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఇంకా సీఎం అయ్యానన్న ఆనందం నుంచి బైటపడక ముందే ఆయనకు ఎక్కడలేని నిరుత్సాహాన్ని కలిగించే రాజకీయ విన్యాసాలు ఆయనకు మద్దతు ఇచ్చిన పార్టీల నుంచి కనబడుతున్నాయి. అసెంబ్లీలో విజయ్ ప్రభుత్వాన్ని గట్టెక్కించిన అన్నాడీఎంకె రెబల్ ఎమ్మెల్యేల్లో పలువురు తమకు మంత్రి పదవులు దక్కనున్నాయంటూ ప్రచారం చేసుకుంటున్నారట. దీనితో టీవీకే పార్టీలోనే కాకుండా ఆ పార్టీకి మద్దతు తెలుపుతున్న వామపక్షాలు, వీసీకే నుంచి తీవ్ర అభ్యంతరాలు వ్యక్తమవుతున్నట్లు సమాచారం.
 
ఒకవేళ అన్నాడీఎంకె పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యేలకు మంత్రి పదవులు ఇస్తే ప్రజల తీర్పును వ్యతిరేకించినవారమవుతామంటూ వీసీకె పార్టీ వ్యాఖ్యానిస్తోంది. అన్నాడీఎంకేకి చెందిన ఎమ్మెల్యేలను సాధ్యమైనంత దూరంలో పెట్టాలని టీవీకె మిత్రపక్షాలు గట్టిగా వాదిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఐతే వీసీకె వాదనను అన్నాడీఎంకె రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు తోసిపుచ్చుతున్నారు.
 
తమకు మంత్రి పదవులు ఇస్తే ప్రజా తీర్పుకి వ్యతిరేకం ఎలా అవుతుంది... డీఎంకె పక్షాన గెలిచి ఆ పార్టీని విడిచిపెట్టి వచ్చినవారు మీరు. మీకు ప్రజలు వ్యతిరేకంగా తీర్పు ఇచ్చారు. మీరే అసలు ప్రస్తుతం టీవీకెకి మద్దతు ఇచ్చి ప్రజా తీర్పును అపహాస్యం చేస్తున్నారంటూ మాటల యుద్ధం మొదలుపెట్టారు. పరస్పరం వాదనలు చేసుకుంటున్న ఎమ్మెల్యేలను చూసి విజయ్ తలపట్టుకుంటున్నారట.
డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Possessing over 27 years of experience in journalism, the author has served as an Assistant Scriptwriter and Researcher for the electronic Media ETV and ETV2, as well as a Sub-Editor for the magazines Swathi Sapariwara patrika and Sunday Indian. In addition to these roles, the author has contributed short stories.

హైదరాబాద్: భారతదేశంలోనే అత్యంత ఆదరణ పొందిన బిగ్గెస్ట్ యూత్ డేటింగ్ రియాలిటీ షో 'ఎమ్‌టీవీ స్ప్లిట్స్‌విల్లా'(MTV Splitsvilla) సరికొత్త ట్విస్టులతో, మరింత బోల్డ్‌గా మరియు స్పైసీగా మన ముందుకువచ్చేసింది. ఈ ప్రతిష్టాత్మక షో 16వ సీజన్‌ను 'ఎమ్‌టీవీ స్ప్లిట్స్‌విల్లా X6: ప్యార్యా పైసా' (MTV Splitsvilla X6: Pyaar ya Paisa) పేరుతో ఘనంగా ప్రారంభించింది.

Nikhil: హీ-మ్యాన్ అండ్ ది మాస్టర్స్ ఆఫ్ ది యూనివర్స్ తెలుగు ట్రైలర్‌ కు నిఖిల్ సిద్ధార్థ వాయిస్హాలీవుడ్‌లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన చిత్రం ‘హీ-మ్యాన్ అండ్ ది మాస్టర్స్ ఆఫ్ ది యూనివర్’ ఇప్పుడు ఇండియన్ ఆడియన్స్‌ను అలరించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన ఇంగ్లీష్ ట్రైలర్ ప్రేక్షకుల్లో భారీ ఆసక్తిని రేకెత్తించగా, తాజాగా విడుదలైన తెలుగు ట్రైలర్ తెలుగు ప్రేక్షకులకు అదిరిపోయే సర్ప్రైజ్ ఇచ్చింది.

Chiranjeevi: చిరంజీవి గారి సలహా స్పూర్తి,. బుచ్చిబాబు వల్ల చేతికి గాయం : రామ్ చరణ్బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ నటించిన స్పోర్ట్స్ డ్రామా ‘పెద్ది’ త్వరలో తెరపైకి రానుంది. ఈ చిత్రంలో టైటిల్ పాత్ర పోషించిన రామ్, చిత్రీకరణ సమయంలో అనేక గాయాలకు గురయ్యారు. ముంబైలో జరిగిన సినిమా ట్రైలర్ విడుదల కార్యక్రమంలో చేతికి బ్రేస్ ధరించి కనిపించిన ఆయన, ఆ కఠినమైన షెడ్యూల్ గురించి మాట్లాడారు. తన తండ్రి చిరంజీవి తనకు ఇచ్చిన సలహాను కూడా ఆయన వెల్లడించారు.

Sudheer Anand: సుడిగాలి సుధీర్ ఇకపై సుధీర్ ఆనంద్ గా హై లెస్సో చిత్రంతో రాబోతున్నాడుసుడిగాలి సుధీర్ గా పాపులరైన సుధీర్ ఆనంద్, టెలివిజన్, సినిమా రంగాలలో అలరిస్తున్నారు. ఆయన తాజా ప్రాజెక్ట్ 'హై లెస్సో'తో ప్రసన్న కుమార్ కోట దర్శకుడిగా పరిచయం కాగా, వజ్ర వారాహి సినిమాస్ బ్యానర్‌పై శివ చెర్రీ, రవికిరణ్‌ నిర్మిస్తున్నారు. హీరోగా సుధీర్ ఆనంద్ నటిస్తున్న ఐదవ చిత్రం ఇది. ఈ చిత్రంలో ప్రముఖ నటుడు శివాజీ విలన్ గా నటిస్తున్నారు.

Dragon Glimpse: డ్రాగన్ గ్లింప్స్ లో ఉన్మాదంతో ఎన్.టి.ఆర్. జీవించాడంటున్న అభిమానులుడ్రాగన్ గ్లింప్స్: జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నిప్పులు కురిపిస్తూ, శవాల కుప్పపై నిలబడతాడు; ప్రశాంత్ నీల్ చిత్రం ప్రేక్షకులకు సాలార్ జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేస్తుంది. ఎన్టీఆర్ నీల్ చిత్రానికి ఎట్టకేలకు అధికారిక టైటిల్ ఖరారైంది. 'డ్రాగన్' చిత్రంలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నటిస్తుండగా, ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. దీని ఫస్ట్ గ్లింప్స్‌ను ఎన్.టి.ఆర్. పుట్టినరోజు బుధవారం కనుక చిత్ర బృందం మంగళవారం అర్థరాత్రి విడుదల చేసింది.