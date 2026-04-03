ఇటీవల బెంగుళూలులో తనువు చాలించిన టెక్కీ దంపతుల దీనగాథ వింటే ప్రతి ఒక్కరి కళ్లు చెమర్చక తప్పదు. మతాంతర వివాహం చేసుకున్నందుకు కుటుంబ సభ్యులు దూరమయ్యారు. కన్నతల్లి మాట కరువైంది. కృత్రిమ మేథ కారణంగా రూ.లక్షల్లో వేతనం ఇచ్చే ఉద్యోగం పోయింది. దీంతో భవిష్యత్ బతుకు అగమ్యగోచరంగా మారింది. దీంతో చావే శరణ్యమని భావించిన భర్త ఉరేసుకుని ప్రాణాలు తీసుకున్నాడు. ప్రాణంగా ప్రేమించిన భర్త కళ్లముందే చనిపోవడాన్ని జీర్ణించుకోలేని భార్య.. తాము ఉండే 17వ అంతస్తు నుంచి కిందకు దూకి ఆత్మహత్య చేసుకుంది. అయినప్పటికీ కుటుంబ సభ్యుల పగ చల్లారలేదు. ఇద్దరి మృతదేహాలను వేర్వేరు అంబులెన్స్లలో సొంతూళ్లకు తరలించేందుకు సిద్దమయ్యారు. కానీ, వారి స్నేహితులు మాత్రం అందుకు అంగీకరించలేదు. బతికుండగా వారిని కలవనివ్వలేదు.. కనీసం చావులోనైనా వాళ్లను కలిసుండనీయండి అంటూ ప్రాధేయపడ్డారు. దీంతో కుటుంబ సభ్యుల మనసు కరిగి అంగీకరించారు. ఈ విషాదకర ఘటన బెంగుళూరులో జరిగింది.
ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, తెలంగాణలోని గజ్వేల్ పట్టణానికి చెందిన ఖాను చందర్ రెడ్డి, షాజియా సిరాజ్ చిన్ననాటి స్నేహితులు. వారి స్నేహం ప్రేమగా మారింది. ఇద్దరూ ఉన్నత చదువులు చది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లుగా స్థిరపడ్డారు. మతాలు వేరైనా, మనసులు కలిసిన ఆ ఇంట పెద్దలను ఎదిరించి పెళ్లి చేసుకుంది. అయితే, ఈ వివాహం ఇరు కుటుంబాల్లో తీవ్ర వ్యతిరేకతకు దారితీసింది. ముఖ్యంగా, కొడుకు మతాంతర వివాహం చేసుకోవడాన్ని భామచందర్ తల్లి జీర్ణించుకోలేకపోయింది. అప్పటి మంచి అతడితో మాట్లాడటం మానేసింది.
మరోవైపు, ఖానుచందర్ కెరీర్ ఉన్నత స్థాయిలో ఉండేది. అమెరికాలో ఏటా రూ.80 లక్షల ప్యాకేజీతో పనిచేసేవారు. అయితే ఇటీవల ప్రపంచాన్ని కుదిపేస్తున్న ఏవి రాకతో ఉద్యోగాల కోతలో భాగంగా ఆయన తప ఉద్యోగాన్ని కోల్పోయారు. అమెరికా, కెనడాల్లో మరో ఉద్యోగం కోసం చేసిన ప్రయత్నాలు విఫలమవడంతో దంపతులిద్దరూ భారత్కు తిరిగి వచ్చి బెంగళూరులో స్థిరపడ్డారు.
ఉద్యోగం పోవడం ఒకెత్తయితే, ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నందుకు తల్లి తనతో మాట్లాడకపోవడం భానుచందర్ను కుంగదీసింది. తీవ్రమైన ఒంటరితనం, భవిష్యత్తుపై అభద్రతాభావం అతడిని ఆవరించాయి. ఈ క్రమంలోనే, క్షణికావేశంలో ఇంట్లోని ఫ్యానుకు ఉరివేసుకొని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. భర్త ఎంతసేపటికీ బయటకు రాకపోవడంతో అనుమాపంతో తలుపులు పగలగొట్టి చూసిన షాజియాకు, విగతజీవిగా వేలాడుతున్న భర్త కనిపించాడు. ఆ దృశ్యాన్ని చూసి తట్టుకోలేకపోయిన ఆమె, అదే భవనంలోని 17వ అంతస్తుపైకి వెళ్లి కిందికి దూకి ప్రాణాలు విడిచింది.
పోస్టుమార్టం అనంతరం మృతదేహాలను తరలించే సమయంలో బంధువుల మధ్య మరోసారి వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. మతాల కారణంగా వారిని వేర్వేరు అంబులెన్స్లలో తరలించాలని పట్టుబట్టారు. ఆ సమయంలో అక్కడున్న స్థానికులు, స్నేహితులు కల్పించుకుని 'బతికుండగా వారిని కలవనివ్వలేదు, కనీసం చావులోనైనా వాళ్లను కలిసుండనీయండి' అని కన్నీళ్లతో వేడుకోవడంతో బంధువులు అంగీకరించారు. ఒకే అంబులెన్స్లో వారి పార్థివదేహాలను స్వస్థలాలకు తరలిస్తుండగా అక్కడున్న వారి కళ్లు చెమర్చాయి.