మహిళ పాలనలో బెంగాల్ మహిళలకు రక్షణ లేదు : ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ
ఒక మహిళ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న బెంగాల్ రాష్ట్రంలో మహిళలకు రక్షణ లేదని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఆరోపించారు. బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రక్రియలో భాగంగా, ఈ నెల 23వ తేదీన తొలి దశ పోలింగ్ జరిగింది. ఈ నెల 29వ తేదీన రెండో దశ పోలింగ్ జరుగనుంది. ఈ దశ ఎన్నికల ప్రచారం ముమ్మరంగా సాగుతోంది. ఇందులోభాగంగా, బంగావ్లో జరిగిన ఒక బహిరంగ సభలో ప్రధాని మోడీ పాల్గొని ప్రసంగించారు.
తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్నంతవరకు బెంగాల్లో మహిళలకు రక్షణ ఉండదన్నారు. స్త్రీలను హింసించే గూండాలకు ఆ పార్టీ అండగా నిలుస్తోందని ఆరోపించారు. అందువల్లే రాష్ట్ర ప్రజలు మార్పు కోరుకుంటున్నారని వ్యాఖ్యానించారు. ఈసారి ఎన్నికల్లో భాజపాను గెలిపిస్తే మహా జంగిల్ రాజ్ నుంచి రక్షణ కల్పిస్తామన్నారు.
మహిళల రక్షణ గురించి తాము ఆలోచిస్తాం కాబట్టే ఆర్జీకర్ మృతురాలి తల్లికి తమ పార్టీ అభ్యర్థిగా ఎన్నికల టికెట్ ఇచ్చామన్నారు. బెంగాల్లో తాము అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే మహిళలపై దారుణాలకు పాల్పడిన నిందితులను న్యాయస్థానం ముందు నిలబెడతామన్నారు.
రాష్ట్రంలో తరచుగా బాలికలు అదృశ్యమవుతున్న కేసులు నమోదు అవుతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అయినప్పటికీ టీఎంసీ ప్రభుత్వం ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోకుండా నిద్రపోతోందని మండిపడ్డారు. మహిళలతో పాటు రైతులు, కార్మికుల సంక్షేమం కోసం కేంద్రంలో భాజపా కృషి చేస్తోందన్నారు. అందుకే గత 11ఏళ్లలో జనపనార కనీస మద్దతు ధరలను రెట్టింపు చేసిందన్నారు.
గోధుమలు, బియ్యం కోసం 100 శాతం జనపనార ప్యాకేజింగ్ను తప్పనిసరి చేశామని వెల్లడించారు. హుగ్లీ నది పరిసరాల్లో ఒకప్పుడు మిల్లులు, ఫ్యాక్టరీలు అధికంగా ఉండేవన్నారు. ప్రస్తుత ప్రభుత్వం వాటన్నిటినీ మూసివేసిందని ఆరోపించారు. తాము అధికారంలోకి వస్తే వాటిని తిరిగి తెరిపిస్తామన్నారు. చొరబాటుదారుల నుంచి బెంగాల్కు విముక్తి కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. బెంగాల్ అభివృద్ధి చెందాలంటే తాము అధికారం చేపట్టాల్సిందేనన్నారు.