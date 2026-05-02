బీజేపీ చిత్తుగా ఓడిపోతుంది... 200కు పైగా సీట్లలో గెలుస్తాం : మమతా బెనర్జీ
రాష్ట్ర శాసనసభకు జరిగిన ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీని చిత్తుగా ఓడించి, తమ పార్టీ 200కు పైగా సీట్లలో విజయం సాధిస్తుందని వెస్ట్ బెంగాల్ సీఎం, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. తాజాగా వెల్లడైన ఎగ్జిట్ పోల్ ఫలితాలపై ఆమె స్పందిస్తూ, స్టాక్ మార్కెట్ను తారుమారు చేయడానికి తప్పుడు ఎగ్జిట్ పోల్స్ సృష్టించారని ఆరోపించారు.
అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ ఎన్ని కుట్రలు చేసినా విజయం సాధించలేదని, తమ పార్టీ విజయం సాధించి తీరుతుందని జోస్యం చెప్పారు. 200లకు పైగా సీట్లు గెలిచి, రాష్ట్రంలో మళ్లీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. స్టాక్ మార్కెట్ను తారుమారు చేయడానికి తప్పుడు ఎగ్జిట్ పోల్స్ను సృష్టించారని ఆరోపించారు.
2021, 2024లోనూ బీజేపీ ఇదేవిధంగా చేసిందని.. ఇప్పుడు కూడా అదే స్ట్రాటజీ ఉపయోగిస్తున్నారని అన్నారు. వర్చువల్గా పార్టీ కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ.. మమత ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఎన్నికల ప్రచారాలు, పోలింగ్ సమయంలో పార్టీ కోసం కృషి చేసిన కార్యకర్తలు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
ఎన్నికల సమయంలో బెంగాల్లో మోహరించిన కేంద్ర బలగాలు టీఎంసీ కార్యకర్తలతో క్రూరంగా ప్రవర్తించారని.. ప్రజలను భయపెడుతున్నారని ఆరోపించారు. మే 4న నిర్వహించే ఓట్ల లెక్కింపులో అవకతవకలు జరిగే అవకాశముందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కాబట్టి ఆ రోజున అప్రమత్తంగా ఉండాలని కార్యకర్తలకు, పార్టీ నేతలకు సూచించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని లెక్కింపు కేంద్రాల్లో 24 గంటలు నిఘా పెట్టాలన్నారు.