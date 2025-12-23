భక్తి పాటలు వద్దు.. సెక్యులర్ పాటలు పాడాలని గాయనిపై దాడి...
వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలోని ఓ మహిళా గాయనిపై దాడి జరిగింది. భక్తి పాటలు పాడొద్దని సెక్యులర్ పాటలు పాడాలని గాయనిపై దాడి చేశారు. బాధితురాలు ప్రముఖ బెంగాలీ గాయని లగ్నజిత చక్రవర్తి. లైవ్ కాన్సెర్ట్ వేదికపై ఈ ఊహించని అనుభవం ఎదురైంది. లైవ్ కన్సర్ట్ పాట పాడుతుండగా ఒక వ్యక్తి ఆమెపై దాడికి ప్రయత్నించడమేకాకుండా భక్తి పాటలు ఆపి, సెక్యులర్ (మతాతీత) పాటలు పాడాలంటూ హుకుం జారీ చేశాడు.
భగవాన్పూర్లోని ఒక ప్రైవేట్ పాఠశాల వార్షికోత్సవం సందర్భంగా శనివారం సాయంత్రం లగ్నజిత మ్యూజికల్ ప్రోగ్రాం ఏర్పాటుచేశారు. షో మొదలైన 45 నిమిషాల వరకు అంతా సాఫీగానే సాగింది. ఈ క్రమంలో లగ్నజిత త్వరలో విడుదలకానున్న 'దేవీ చౌధురాని’ సినిమాలోని 'జాగో మా' అనే పాట పాడారు.
పాట ముగిసిన వెంటనే ఓ వ్యక్తి ఒక్కసారిగా స్టేజిపైకి దూసుకొచ్చాడు. దీంతో అక్కడున్న వారు అడ్డుకున్నారు. ఆ సమయంలో అతడు గట్టిగా అరుస్తూ.. 'నీ 'జాగో మా' పాటలు ఇక చాలు.. ఏదైనా సెక్యులర్ సాంగ్ పాడు' అని డిమాండ్ చేసినట్టు గాయని పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.
ఈ వివాదంపై పాట రచయిత రితమ్ సేన్ స్పందిస్తూ విచారం వ్యక్తం చేశారు. 'జాగో మా' పాట ఏ దేవత గురించో కాదని, అది కేవలం 'మాతృత్వం', మహిళా శక్తిని చాటిచెప్పే పాట అని ఆయన క్లారిటీ ఇచ్చారు. బంకిమ్ చంద్ర ఛటోపాధ్యాయ రాసిన ప్రసిద్ధ నవల ఆధారంగా రూపొందుతున్న చారిత్రాత్మక చిత్రం కోసం ఈ పాటను రాశారని తెలిపారు.
మరోవైపు, ఈ ఘటన జరిగిన వెంటనే లగ్నజిత పోలీస్ స్టేషన్కూ వెళ్లగా, ఫిర్యాదు తీసుకోవడానికి స్థానిక అధికారి నిరాకరించినట్టు సమాచారం. ఉన్నతాధికారుల జోక్యంతో నిందితుడిని అరెస్ట్ చేశారు. అలాగే, విధుల్లో నిర్లక్ష్యం వహించినందుకు భగవాన్పూర్ పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్చార్జి అధికారి షాహెన్షా హకన్ను సస్పెండ్ చేస్తూ ఉన్నతాధికారులు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.