అద్దె అడిగిన పాపానికి లాయర్ను కాల్చి చంపేశారు...
బెంగుళూరు నగరంలో దారుణం జరిగింది. అద్దె అడిగిన పాపానికి ఇంటి యజమాని అయిన లాయర్ను అర్థరాత్రిపూట కాల్చి చంపేశారు. వైట్ఫీల్డ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని పట్టందూర్ అగ్రహారంలో ఆదివారం ఈ దారుణం జరిగింది. మృతుడిని అదే ప్రాంతంలో నివసించే న్యాయవాది మంజునాథ్ (42)గా పోలీసులు గుర్తించారు.
పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు.. మంజునాథ్కు చెందిన ఇంట్లో ఇద్దరు యువకులు అద్దెకు ఉంటున్నారు. కొంతకాలంగా వారు అద్దె సరిగా చెల్లించడం లేదు. ఈ విషయమై ఆదివారం రాత్రి యజమాని మంజునాథ్కు, వారికి మధ్య తీవ్ర వాగ్వివాదం జరిగింది. ఇది మరికాస్త ముదరడంతో ఆగ్రహానికి లోనైన నిందితుల్లో ఒకరు తుపాకీతో మంజునాథ్ తలపై అతి సమీపం నుంచి కాల్పులు జరిపాడు. ఈ ఘటనలో తీవ్రంగా గాయపడిన ఆయన అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు విడిచాడు.
ఆ వెంటన నిందితులిద్దరూ ఘటనా స్థలం నుంచి పరారయ్యారు. వీరిద్దరూ డెలివరీ బాయ్స్గా పనిచేస్తున్నట్టుగా పోలీసులు ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు. సమాచారం అందుకున్న వైట్ఫీల్డ్ పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని వివరాలు సేకరించారు. పరారీలో ఉన్న నిందితులను పట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక బృందాలను రంగంలోకి దించి గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. అద్దె గొడవే ఈ హత్యకు ప్రధాన కారణమని భావిస్తున్నప్పటికీ ఇతర కోణాల్లోనూ విచారణ జరుపుతున్నట్టు పోలీసులు తెలిపారు.