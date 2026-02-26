యువ జంటను బెదిరించిన బెంగుళూరు స్లీపర్ బస్సు కండక్టర్ - ట్వీట్ వైరల్
బెంగుళూరు నుంచి ప్రయాణిస్తున్న ఒక యువ జంటను బస్సు కండక్టర్ బెదిరించాడు. తాను చెప్పినట్టు వినకుంటే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తానని, లేదా తల్లిదండ్రులకు ఫోన్ చేసి చెబుతానని హెచ్చరించాడు. దీంతో అతనితో గొడవ పెట్టుకోవడం ఏమాత్రం ఇష్టంలోని ఆ జంట తమ ప్రయాణం సాఫీగా సాగేందుకు వీలుగా కండక్టర్ చెప్పినట్టే నడుచుకున్నారు. ఆ తర్వా ఆ యువకుడి తనకు జరిగిన విషయాన్ని రెడిట్లో పంచుకున్నాడు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
బెంగుళూరు నుంచి తమ గమ్యస్థానానికి చేరుకునేందుకు 22 ఏళ్ల యువకుడు, అతని స్నేహితురాలు కలిసి సౌకర్యవంతంగా ప్రయాణించేందుకు మూడు లోయర్ బెర్తులను బుక్ చేసుకున్నారు. అయినప్పటికీ వారు డబుల్ బెర్త్లో కలిసి కూర్చోవడంపై బస్సు కండక్టర్ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశాడు.
విడివిడిగా కూర్చోవాలని హుకుం జారీ చేయడమే కాకుండా మాట వినకపోతే పోలీసులకు, వారి తల్లిదండ్రులకు ఫోన్ చేస్తానని బెదిరించాడు. ఈ 'నైతిక దాడి'పై ఆ యువకుడు సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ రెడిట్లో తన అనుభవాన్ని పంచుకోవడంతో ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.
'బెంగళూరు నుంచి ప్రైవేట్ స్లీపర్ బస్సులో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు మాకు ఒక వింత అనుభవం ఎదురైంది. మేమిద్దరం (ఇద్దరం మేజర్లం) 2X1 ఏసీ స్లీపర్లో మూడు లోయర్ బెర్తులను బుక్ చేసుకున్నాం. అదనపు స్థలంతో ఒకరు సౌకర్యంగా నిద్రపోవచ్చని అలా చేశాం. ఇది గమనించిన కండక్టర్, మొదట మమ్మల్ని విడివిడిగా కూర్చోవాలని సూచించాడు. మేము స్పందించకపోవడంతో 'మీ తల్లిదండ్రులకు ఫోన్ చేస్తా', 'పోలీసు స్టేషన్కు వెళ్లాం' అంటూ బెదిరించడం మొదలుపెట్టాడు. ఇది మమ్మల్ని చాలా భయపెట్టింది' అని ఆ యువకుడు రెడిట్లో రాసుకొచ్చాడు.
'గొడవ అనవసరం అని భావించి, చివరికి అతను చెప్పినట్లే విడిగా కూర్చున్నాం. కానీ, ఈ సంఘటన మాకు తీవ్ర అసంతృప్తిని మిగిల్చింది. మా వద్ద సరైన టికెట్లు ఉన్నాయి. మేమెలాంటి ఇబ్బంది కలిగించలేదు. ఇది నిబంధనల అమలు కంటే నైతిక దాడిలా అనిపించింది' అని అతను తన పోస్టులో ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు.