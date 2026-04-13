వివాహిత బ్లాక్మెయిల్ : ఫిట్నెస్ ట్రైనర్ ఆత్మహత్య... ఎక్కడ?
బెంగుళూరు నగరంలో ఓ ఫిట్నెస్ ట్రైనర్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. తన వద్ద శిక్షణకు వచ్చే ఓ వివాహిత బ్లాక్మెయిల్ను భరించలేక తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడిని ఎదుర్కోలేక ఈ విషాదకర నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
బెంగుళూరు నగరానికి రాష్ట్ర స్థాయి ఫిట్నెస్ ట్రైనర్ దిలీప్ (28). గత రాత్రి ఇంటికి ఆలస్యంగా వచ్చి తన గదిలోకి వెళ్లి తలుపులు వేసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత యోగిత అనే మహిళ నుంచి దిలీప్ సోదరికి ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఓ మెసేజ్ వచ్చింది. దిలీప్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టు ఆ మెసేజ్లో ఉండటంతో కుటుంబ సభ్యులు షాక్కు గురయ్యారు. వెంటనే గది తలపులు బద్ధలుకొట్టి చూడగా దిలీప్ విగతజీవిగా కనిపించాడు.
కుటుంబ సభ్యుల కథనం మేరకు.. దిలీప్కు జిమ్లో 42 యేళ్ల వివాహితతో పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ పరిచయం చనువుగా మారడంతో ఆమె డబ్బు, ఆస్తి కోసం దిలీప్ను బ్లాక్మెయిల్ చేయడం మొదలుపెట్టింది. గతంలో ఈ విషయం పోలీసుల వరకు వెళ్లగా ఆమె భర్త సమక్షంలో ఇద్దరికీ రాజీ కుదిర్చారు. అయినప్పటికీ ఆమె నుంచి వేధింపులు ఆగలేదు. నిరంతరం బ్లాక్మెయిల్ చేస్తూ వేధించడంతో వాటిని భరించలేని దిలీప్ ప్రాణాలు తీసుకున్నట్టు కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు.
దీనిపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు.. ఫోరెన్సిక్ బృందం ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ఆధారాలు సేకరించారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. తమ కుమారుడి మృతికి కారణమైన మహిళపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కుటుంబ సభ్యులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.