ఆగిన వాణిజ్య ఎల్పీజీ సిలిండర్ సరఫరా: బెంగళూరు హోటళ్ల మూసివేత
వాణిజ్య ఎల్పీజీ సిలిండర్ సరఫరా అకస్మాత్తుగా ఆగిపోయిన తర్వాత మంగళవారం నుండి బెంగళూరులోని హోటళ్ళు కార్యకలాపాలను మూసివేయవచ్చు. ఈ అంతరాయం రోజువారీ భోజనం కోసం హోటళ్లపై ఆధారపడే వేలాది మందిని ప్రభావితం చేస్తుందని బెంగళూరు హోటల్స్ అసోసియేషన్ తెలిపింది.
ముందస్తు హెచ్చరిక లేకుండా వాణిజ్య గ్యాస్ సిలిండర్ల సరఫరాను నిలిపివేసినట్లు సోమవారం జారీ చేసిన నోటీసులో అసోసియేషన్ తెలిపింది. ఈ పరిస్థితి కారణంగా నగరం అంతటా ఉన్న హోటళ్ళు సరఫరా తిరిగి ప్రారంభమయ్యే వరకు సేవలను నిలిపివేయాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించింది.
వాణిజ్య ఉపయోగం కోసం గ్యాస్ సిలిండర్ల సరఫరా నేటి నుండి నిలిపివేయబడింది. హోటల్ పరిశ్రమను అత్యవసర సేవగా వర్గీకరించినందున, సామాన్యులు, సీనియర్ సిటిజన్లు, విద్యార్థులు, వైద్యులు, దానిపై ఆధారపడిన ఇతర వ్యక్తులు వారి రోజువారీ భోజనంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటారని అసోసియేషన్ తెలిపింది.
ఈ అంతరాయం రోజువారీ వంట కార్యకలాపాలపై ఆధారపడిన హోటల్ వ్యాపారాలను కూడా ప్రభావితం చేస్తుందని పేర్కొంది. అదనంగా, గ్యాస్ సరఫరా సాధారణ స్థితికి వచ్చే వరకు మా హోటల్ పరిశ్రమ కూడా ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుందని.. అని నోటీసులో పేర్కొన్నారు.
పశ్చిమాసియాలో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న వివాదం కారణంగా ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్లు అస్థిరతను ఎదుర్కొంటున్నందున ఈ అంతరాయం ఏర్పడింది.