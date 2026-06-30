హోమ్స్టేలో ఫిజియోథెరపిస్ట్ అనుమానాస్పద స్థితి... హత్యనా, ఆత్మహత్యనా?
కర్ణాటకలోని చిక్కబళ్లాపూర్ జిల్లాలో ఒక హోమ్స్టేలో 26 ఏళ్ల ఫిజియోథెరపిస్ట్ అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందగా, ఆమె ప్రియుడు అదే గదిలో అపస్మారక స్థితిలో లభ్యమై ఆసుపత్రిలో చేరారని పోలీసులు సోమవారం తెలిపారు. మృతురాలిని బెంగళూరుకు చెందిన హిందూ యువతి సురభిగా గుర్తించారు.
physiotherapist
ఆమె కేరళకు చెందిన సంజీత్ అలీ అనే ముస్లిం యువకుడితో ప్రేమ సంబంధంలో ఉంది. సురభికి మాదకద్రవ్యాల అలవాటును అలీనే నేర్పించాడని, వారి సంబంధం కొనసాగుతున్న సమయంలో ఆమెకు మద్యం, మాదకద్రవ్యాల వ్యసనం ఏర్పడిందని ఆమె కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపించినట్లు పోలీసు వర్గాలు తెలిపాయి.
అలీ తరచుగా సురభిపై దాడి చేసేవాడని, ఆమె జననేంద్రియాలపై గాయాలు చేసేవాడని కూడా ఆ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. అలీని వివాహం చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నట్లు సురభి తన కుటుంబానికి చెప్పినప్పటికీ, వారు ఆ సంబంధాన్ని వ్యతిరేకించారని పోలీసులు తెలిపారు.
ఆ తర్వాత ఆ జంట ఇల్లు వదిలి వెళ్లిపోవడంతో, ఆమె కుటుంబం అదృశ్యమైనట్లు ఫిర్యాదు చేసింది. ఆ తర్వాత తిరిగి వచ్చిన సురభి, తాను మేజర్ అని, తన భాగస్వామిని ఎంచుకునే చట్టపరమైన హక్కు తనకు ఉందని అధికారులకు చెప్పి, అలీతో కలిసి జీవించడం ప్రారంభించింది.
దర్యాప్తు అధికారుల ప్రకారం, వారు హాజరైన ఒక పార్టీలో మాదకద్రవ్యాలు లభించడంతో సురభి, అలీలపై ఎన్డిపిఎస్ చట్టం కింద కేసు నమోదైంది. ఆ తర్వాత సురభి కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను ఆ సంబంధం నుండి బయటకు తీసుకువచ్చి, మైసూర్లోని ఒక పునరావాస కేంద్రంలో చేర్పించారని, అక్కడ ఆమె దాదాపు ఆరు నెలల పాటు మద్యం మరియు మాదకద్రవ్యాల వ్యసనానికి చికిత్స పొందిందని పోలీసు వర్గాలు తెలిపాయి. పునరావాసం పూర్తయ్యాక, ఆమె బెంగళూరులో తన తల్లితో కలిసి నివసించడానికి తిరిగి వచ్చింది.
అత్యాచారం/దాడి ఆరోపణలు, మాదకద్రవ్యాల వ్యవహారం మరియు కుటుంబం యొక్క వ్యతిరేకత ఉన్నప్పటికీ, సురభి మళ్లీ అలీతో సంబంధాన్ని ఎలా, ఎందుకు కొనసాగించిందనే దానిపై దర్యాప్తు అధికారులు ఆరా తీస్తున్నారు.
స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (SAI) క్యాంపస్లో వాలంటీర్గా పనిచేయడానికి సురభి చిక్కబళ్లాపూర్కు వచ్చిందని తెలుసుకున్న అలీ, కేరళ నుండి అక్కడికి వచ్చి ఒక హోమ్స్టేను బుక్ చేసుకున్నాడని, అక్కడ ఆ ఘటనకు ముందు మూడు రోజుల పాటు వారిద్దరూ కలిసి ఉన్నారని పోలీసులు భావిస్తున్నారు.
ఇది హత్యనా, ఆత్మహత్యనా లేక విష ప్రయోగం వల్ల జరిగిందా అనేది నిర్ధారించడానికి ఇంకా సమయం పడుతుందని, పోస్ట్మార్టం, ఫోరెన్సిక్ పరీక్షల తర్వాతే అసలు కారణం తెలుస్తుందని పోలీసులు చెప్పారు. బుకింగ్ రికార్డుల ప్రకారం, ఆ జంట గత మూడు రోజులుగా ఆ హోమ్స్టేలో ఉంటున్నారు. అయితే సురభి మరణానికి దారితీసిన సంఘటనల క్రమాన్ని ఇంకా ధృవీకరిస్తున్నట్లు దర్యాప్తు అధికారులు తెలిపారు.
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